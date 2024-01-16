В Лос-Анджелесе вручили телевизионную премию "Эмми"

На 75-ю премию были номинированы работы, вышедшие с июня 2022 года по май 2023 года. По количеству номинаций лидировали "Наследники", "Одни из нас", "Белый лотос" и "Тед Лассо".

Сериал "Наследники", рассказывающий о борьбе детей умирающего медиамагната за главенство в компании, получил шесть наград, в том числе как лучший драматический сериал. Также "Наследники" забрали статуэтки за сценарий и режиссуру в своей категории. Киран Калкин и Сара Снук, сыгравшие в сериале, стали лучшими актёром и актрисой соответственно.

Аналогичные награды, но среди комедийных сериалов получил "Медведь" о шеф-поваре, который управляет семейным рестораном. Лучшей актрисой в комедийном сериале стала Квинта Брансон из "Начальной школы Эббот".