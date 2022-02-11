Умерла актриса Евгения Брик

«Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности», — написала Гордеева.
Евгения Брик родилась в Москве в 1981 году, в 2004 году она окончила ГИТИС.
Брик снималась в фильмах «Стиляги», «Географ глобус пропил», сериалах «Оттепель», «Оптимисты», «Садовое кольцо» и других. Актриса была замужем за режиссером Валерием Тодоровским, у них есть дочь.
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