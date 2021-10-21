"Ретроспектива. Избранное". В Укмерге - выставка бизнес-иммигранта из России

"Ретроспектива. Избранное" - шестая персональная выставка Акролесты в этом году. Весной она представляла свою коллекцию "СмартАрт" в Каунасе, летом – коллекцию "РелаксАрт" в Сейме Литовской Республики, а осенью в Укмерге почти одновременно состоялись еще три небольшие выставки – Moterų pasaulis (в Арт-гараже Būk alternatyva), Be rėmelių (в галерее Akrolesta) и Ironiška duoklė (в Gastro Pub Aš būsiu čia).

На выставке "Ретроспектива. Избранное" представлены самые разные работы Акролесты.

Кроме классических холстов, показана живопись по камню, скульптуры, реди-мейд, концептуальные работы, карикатуры, графика, книжные иллюстрации, а также работы из серии "Объекты".

Живописные работы Акролесты представлены пейзажами, портретами и анималистикой из коллекции "РелаксАрт", в том числе четырьмя работы, побывавшими на выставке в Сейме: "Оранжевая страна", "Кошка", "Морское кружево" и "Ночь".

Кроме того, на выставке можно увидеть сюрреалистические полотна из коллекции "СитиАрт" ("Москва", "Питер", "Нью-Йорк"), абстрактные картины из коллекции "ЛайтАрт" ("Двери разума" и "Призрак пейзажа"), а также символические философские геометрические абстракции ("Как все – талант - гений" и "Оптимист – художник - пессимист").

Умение создавать новые символы, использовать и преображать привычные – сильная сторона творчества Акролесты. Это особенно хорошо видно в работах из интеллектуально насыщенной коллекции "СмартАрт" и иронического цикла "ДжазАрт", а также в карикатурах из коллекции "Маленькие истории".

Особенно стоит отметить коллекцию "СмартАрт", балансирующую на грани живописи и плаката, представленную работами: "Жизнь на Земле", «Она может взорваться», «Беременность», «За решеткой», «Семейный портрет перед телевизором», «Сияние», «В поисках счастья», «Толпа», «Путь» и др.

Необходимо упомянуть и коллекцию оммажей великим художникам прошлого «ДжазАрт», из которой на выставке можно увидеть шутливые посвящения творчеству Сальвадора Дали, Марселя Дюшана, Василия Кандинского и Казимира Малевича.

И если «СмартАрт» – это интеллектуальные картины, откликающиеся на современные проблемы безопасности, экологии, толерантности, самоопределения, иммиграции, обывательской психологии, взаимоотношений мужчины и женщины, то «ДжазАрт» - это добрая ирония, художественная шутка. Кроме, конечно, «Портрета ХХ века» - оммажа Эдварду Мунку. Именно поэтому данная картина входит по композиции в цикл «ДжазАрт», а по смыслу в коллекцию «СмартАрт», наравне с полотнами «Обеспокоенный Пацифик», «Дуршлаг» и «Чужие», так же представленными на выставке.

Холсты из коллекции «ДжазАрт» дополняют графические работы из цикла «Арт-Загадки». На выставке показан «настольный» интерактивный вариант «загадок».

И некоторым образом подводит итог экскурсу в историю изобразительного искусства работа «Аукцион современного искусства», являющаяся одновременно и ироническим оммажем Энди Уорхолу, и саркастическим высказыванием о современном арт-рынке.

Кроме вышеперечисленного, на выставке «Ретроспектива. Избранное» можно познакомиться и с другими аспектами творчества Акролесты: книгами, миниатюрами, псевдоиероглифами, в том числе с работой «Одиночество», которая выставлялась весной в Каунасе. А также с картиной из коллекции «НотАрт» – «Золотой дракон» – частью интеллектуально-сатирического триптиха «Предчувствие мазка – Мазок – Мазня», то же показанного в Каунасе в рамках персональной выставки «СмартАрт».

Разумеется, несмотря на то, что на выставке можно увидеть более 70-ти работ талантливой художницы, помещение галереи не смогло вместить целиком и полностью ни одну из ее коллекций, созданных за прошедшие пять лет. Тем не менее, представленные работы демонстрируют уникальное мастерство Акролесты, ее умение работать в самых разных техниках и стилях на разных материалах. В результате от выставки «Ретроспектива. Избранное» остается ощущение, что на ней показаны работы не одной художницы, а как минимум десятка творцов.