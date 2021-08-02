Репертуар Русского драматического театра Литвы на август

7 августа, суббота, 18:00 ч. «Одинокий человеческий голос». По книге Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва». Реж. Владимир Дорондов. Моноспектакль в одном действии на русском языке. Продолжительность 1 ч. 10 мин. Показ спектакля – в Культурном центре Висагинаса (ул. Парко 7, Висагинас).
20 августа, пятница, 18:00 и 20:00 ч. Антон Чехов «Дядя Ваня». Реж. Тадас Монтримас. Иммерсивный спектакль на русском языке. 16+. Продолжительность 1 ч. 15 мин. Показ спектакля – в Мемориальной усадьбе Й. Шлюпаса (ул. Витауто, 23 A, Паланга).
21 августа, суббота, 15:00 и 17:00 ч. Антон Чехов «Дядя Ваня». Реж. Тадас Монтримас. Иммерсивный спектакль на русском языке. 16+. Продолжительность 1 ч. 15 мин. Показ спектакля – в Мемориальной усадьбе Й. Шлюпаса (ул. Витауто, 23 A, Паланга).
Билеты продаются на сайте агентства “Tiketa” www.tiketa.lt
Театр оставляет за собой право менять и отменять спектакли.
Новейшая информация о спектаклях РДТЛ – на сайте театра http://www.rusudrama.lt и на страницах в фейсбуке: http://www.facebook.com/rusudrama/, http://www.facebook.com/rudramanews/
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