Нобелевская премия по литературе присуждена Юну Фоссе

Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2023 году стал норвежский писатель и драматург Юн Фоссе. Решение членов Шведской академии было обнародовано в четверг, 5 октября. Жюри отметило новаторские пьесы и прозу Фоссе, которые "высказывают невыразимое".

Творчество уроженца Хёугесунна огромно и охватывает самые разные жанры, а его романы написаны с присущим Фоссу минимализмом, указали в Шведской академии. Дебютный роман норвежца вышел в 1983 году.

Фоссе уже обладает несколькими литературными наградами. В частности, в 2010 году он получил Международную премию Ибсена, в 2014-м - Европейскую премию по литературе.

Лауреаты прошлых лет