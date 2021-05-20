Художни Юлийонас Урбонас, более десятилетия занимающейся исследованиями состояния невесомости и гравитации, будет представлять Литву своим созданием фиктивного Агентства пространства Литвы и произведением "Планета из людей".
В этом научно-художественном исследовании потенциала возможностей художник рассуждает о необычном архитектурном образовании – конструировании планеты из тел людей. Ю. Урбонас предлагает в специфическое место в космосе – в Точку Лагранжа – катапультировать людей, которые со временем начнут притягивать друг друга и формировать космическое тело.
"Таким фантастическим архитектурным проектом художник призывает обсудить этические, эстетические и политические проблемы космоса, как трудно осознаваемого и с трудом ощутимого пространства", – говорится в сообщении организаторов выставки.
Чтобы посетителям было проще ощутить формирование этой гипотетической планеты, павильон будет действовать как интерактивная архитектурная инсталляция. Ее ось – это сканер 3D-тела человека, превращающий его в астрофизический симулятор.
В перспективе эти отсканированные изображения посетителей будут формировать все растущее скопление людей.
В Венеции лаборатория будет действовать до 21 ноября.
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