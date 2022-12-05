Мероприятия "Каунас - культурная столица Европы" привлекли 1,2 млн посетителей

За пять лет на эту программу было потрачено 26 млн евро.
В 2022 году на мероприятиях выступили 11,8 тыс. профессиональных артистов, было проведено 1370 мероприятий, выставок, спектаклей исполнительского искусства, доступных для публики.
С 2017 года в мероприятиях приняли участие почти 145,9 тыс. участников, почти 18 тыс. среди них профессиональные художники из Европы, Америки, Южной Африки, Азии и других стран. Литовцы составляли 70 %, деятелей искусства, а представители других стран — 30 % участников.
За пять лет состоялось почти 3 тыс. массовых мероприятий, выставок, перформансов. В них помогали 1,5 тыс. волонтеров.
"Каунас - культурная столица Европы" привлекла более 50 спонсоров, пожертвовавших 2,8 млн евро в виде услуг и средств.
Подсчитано, что количество литовских туристов выросло на треть.
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