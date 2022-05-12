Как сообщает ЛКЦ, в среду вечером стало известно, что мировая премьера фильма о городе, разрушенном продолжающейся российской войной, состоится 17 мая в рамках официальной программы специальных показов "Каннская премьера".

"Мариуполь-2" - второй фильм Кведаравичюса, который был начат, но не был закончен из-за гибели режиссера.

Как сообщает ЛКЦ, фильм представляет собой "мозаичное произведение, посвященное повседневным моментам в переживающем войну городе".

Первый "Мариуполь" был создан в 2016 году, его премьера состоялась на международном Берлинском кинофестивале в рамках программы "Панорама в Документе", фильм также участвовал в международных фестивалях в Гонконге, Варшаве, Лозанне и Ньоне.

"Мариуполь- 2" Кведаравичюса рассказывает о буднях разрушаемого города. Премьера фильма в Каннах будет сопровождаться словами, раскрывающими, какие чувства и мысли Кведаравичюса подтолкнули его снова вернуться в разрушаемый российскими оккупантами город.

"Знаете, что было совершенно невероятно в Мариуполе? Никто не боялся смерти, хотя и думал, что боится. Смерть уже была здесь, и каждый хотел умереть осмысленно. Люди помогали друг другу даже с риском для жизни. Они курили на улице и болтали, даже когда падали бомбы. Денег больше не существовало, потому что жизнь стала слишком коротка, чтобы о них думать", - говорится в презентации фильма.

"Все были довольны тем, что у них было, становясь лучшей версией самих себя; не было прошлого, будущего, осуждения, двусмысленностей! Это был рай в аду. Соприкасающиеся хрупкие крылья бабочки. Запах настоящей цены смерти. Вот такая там была жизнь", - говорится в анонсе.

Литовский кинорежиссер, антрополог культуры Кведаравичюс был убит в Мариуполе, куда он приехал, когда город уже был окружен.

О его смерти стало известно в начале апреля. Тогда режиссер фиксировал в окруженном и уничтожаемом войной городе его оставшихся жителей и их истории.

Кведаравичюс (1976 года рождения) в 2011 году создал получивший награды документальный фильм "Барзак" об истощенной войной Чечне и постоянных исчезновениях ее жителей. В 2016 году документальный фильм режиссера "Мариуполь" участвовал в Берлинском кинофестивале.

В 2019 году его первый художественный фильм "Парфенон" попал в конкурсную программу Венецианского кинофестиваля "Неделя кинокритиков".