Второй отборочный тур конкурса "Евровидение" начнется в Роттердаме в четверг, 20 мая, в 22 часа по московскому времени. Накануне стало известно, что у одного из членов коллектива из Исландии Daði og Gagnamagnið результат теста на COVID-19 оказался положительным.
Группа уже находилась в карантине, но анализы не подтвердили болезнь у других ее членов. Тем не менее, после консультаций с организатором конкурса - Европейским вещательным союзом (ЕВС) - коллектив принял решение отказаться от участия в выступлениях перед публикой. Об этом сообщается в пресс-релизе ЕВС.
Выступление исландцев будет показано в записи
Однако композиция "10 years" остается в конкурсе. Национальные жюри и телезрители будут оценивать запись выступления исландцев, сделанную на одной из репетиций в Роттердаме. Такие правила ЕВС установил в этом году на тот случай, если из-за коронавируса участник "Евровидения" оказался в карантине или не смог прилететь в Роттердам. Так, в первом полуфинале была показана запись выступления австралийки Монтень, сделанная у нее на родине при соблюдении строгого регламента. Из-за коронавирусных ограничений Монтень не смогла вылететь в Нидерланды. В финал "Евровидения-2021" песня в ее исполнении не прошла.
Группа Daði og Gagnamagnið - один из фаворитов, как отмененного в прошлом году из-за пандемии конкурса, так и нынешнего "Евровидения". В четверг десять путевок в финал будут разыграны среди представителей 17 стран, в их числе Грузия, Латвия, Молдова и Эстония. 10 других финалистов были отобраны по итогам первого полуфинала 18 мая. Среди них - Манижа из России и Эфенди из Азербайджана, группы The Roop из Литвы и Go_A из Украины.
Автоматически в финал попадают представители страны-хозяйки конкурса, а также самых крупных доноров Европейского вещательного союза - Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции.
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