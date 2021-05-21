"Евровидение-2021": стали известны соперники группы The Roop в финале

Все фавориты этого полуфинала, которые, по прогнозам букмекеров, претендуют в общем зачете на места в первой десятке конкурса, прошли в финал. Это - Джон Мухарремай из Швейцарии, выступающий под сценическим именем Gjon'sTears, Виктория Георгиева из Болгарии, Сенит от Сан-Марино и исландская группа Daði og Gagnamagnið. Исландцы не смогла выступить перед зрителями концертно-спортивного зала Ahoy, так как за два дня до полуфинала у одного из музыкантов коллектива был обнаружен коронавирус, пишет DW.
В соответствии с правилами этого года, которые установил организатор конкурса Европейский вещательный союз, зрители в зале и у телеэкранов увидели лишь запись выступления группы на одной из репетиций. Но это не сказалось на результате.
Среди других полуфиналистов, которые прошли в финал - Анджела Перистери (Албания), Стефания (Греция), The Black Mamba (Португалия) Hurricane (Сербия), Blind Channel (Финляндия).
Из конкурса выбыли представители Австрии, Дании, Польши и Чехии.
10 других финалистов были отобраны по итогам первого полуфинала 18 мая. Среди них - Манижа из России и Эфенди из Азербайджана, группы The Roop из Литвы и Go_A из Украины. Автоматически в финал, который пройдет в субботу, 22 мая, попадают представители страны-хозяйки конкурса (в этом году Нидерландов), а также самых крупных доноров Европейского вещательного союза - Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции.
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