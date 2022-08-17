"Братский поцелуй", просто "Поцелуй" и даже "Поцелуй смерти", - это варианты названия одной и той же картины-граффити Дмитрия Врубеля, которую он написал прямо на Берлинской стене. Фрагмент Стены стал основой художественной галереи под открытым небом East Side Gallery в берлинском районе Фридрихсхайн. И картина российского художника здесь - чуть ли не главный артефакт. На провокационном шедевре Врубеля запечатлен страстный поцелуй генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева и лидера ГДР Эриха Хонеккера (Erich Ernst Paul Honecker).

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Первый вариант граффити художник создал в 1990 году и подписал на русском и немецком: "Mein Gott, hilf mir, diese tödliche Liebe zu überleben" или "Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви!". Из СССР пригласили пятерых художников - для того, чтобы сделать первую в ГДР выставку современного советского искусства. До падения Берлинской стены граффити на ней были только со стороны Запада. Врубель стал одним из первопроходцев с Востока.

"Сюжет" позаимствован с фотоснимка корреспондентки газеты Frankfurter Allgemeine Барбары Клемм (Barbara Klemm), сделанном на праздновании 30-летия ГДР. За 10 лет до падения Берлинской стены тогдашние генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев и генсек ЦК СЕПГ Эрик Хонеккер закрепили братскую любовь между СССР и ГДР долгим и крепким поцелуем. Граффити советского художника стало в итоге одним из символов падения Берлинской стены.

В 2009 году во время реставрации части Стены, известной сегодня как East Side Gallery, одна из самых ярких картин была удалена. Разгорелась нешуточная дискуссия о том, восстанавливать ее или нет. Большинство художников не хотели рисовать свои картины заново, опасаясь, что галерея превратится в подобие "Диснейленда" для туристов, а также того, что выделенные на восстановление средства утекут в чужой карман. Однако Дмитрий Врубель снова прибыл в Берлин и за пару недель воссоздал "Братский поцелуй". Сегодня он - на своем старом месте, в черте города. И именно эта культовая картина №25 на Берлинской стене является, пожалуй, самым популярным в немецкой столице фотомотивом - разве что после Бранденбургских ворот и рейхстага.

Врубель - это про "взорвать мозг"



В 2010 году Дмитрий Врубель с супругой, художницей Викторией Тимофеевой, и сыном переехал из России в Германию. В последнее время они разрабатывали выставки с использованием технологий виртуальной реальности и в 2018 году открыли свой 3D-проект для доступа широкой публике - чтобы люди в городах, где нет Лувра или Эрмитажа, тоже могли приобщиться к искусству. "Быть в Берлине и выставлять свои работы в России в виртуальной реальности - это потрясающее ощущение", - признался Дмитрий Врубель в одном из интервью DW. У художника всегда получалось идти в ногу со временем и использовать новые технологии, потому что "современный художник должен быть современным во всем".

С помощью специальных компьютерных программ творческий тандем Врубеля и Тимофеевой создал выставочные пространства и "развесил" в них картины. Отсутствие цензуры, возможность демонстрировать искусство с политическим подтекстом и широкая доступность 3D-выставок - главные причины, побудившие художников трансформировать свои работы в виртуальную реальность. Экспозиция доступна на платформе Steam.

С помощью очков виртуальной реальности можно увидеть около 100 монументальных полотен в натуральную величину: проект "Толстоевский", "Евангельский проект", "Дневник художника", а также реконструкция квартирной выставки советских времен. Экскурсию "проводит" аватар Дмитрия Врубеля - шустрый парень в футболке, скачущий от картины к картине и эмоционально размахивающий руками. В планах Дмитрия Врубеля было создание "Музея события", который должен был освещать и осмыслять важные новости с позиций искусства.

Художник мечтал о превращении в самое большое арт-пространство в мире... Лубянки! "Самая первая большая выставка современного русского искусства должна быть на Лубянке - как в зданиях "штази". Лубянка должна стать самым большим арт-сквотом в мире. Но сначала нужно вывезти все эти документы "рейхсканцелярии" на архивирование", - съязвил Дмитрий Врубель в интервью DW.

Как российский художник стал немецким пиратом



Чтобы быть ближе к проблемам рядовых немцев, вскоре после переезда в Берлин Врубель вступил в "Партию пиратов". "Пираты" выступали за легализацию "пиратства" в интернете, мягкую наркополитику, введение избирательного права для всех жителей Германии (вне зависимости от гражданства) и так далее. "Они мне близки по духу, так как хотят активно менять общество и решать проблемы, о которых традиционные партии не в состоянии думать в силу своего консервативного мышления", - прокомментировал тогда свое решение Врубель.

Своим "коньком" художник считал интеграцию Берлина посредством культурной интервенции. "Там, где стоит East Side Gallery, раньше был пустырь. После того, как художники разрисовали стену, Берлин в этом месте начал срастаться. Сейчас это модный район", - рассказывал Врубель. "То, что люди в так называемых проблемных зонах не интересуются современным искусством, есть проблема современного искусства", - считал он. Искусство отдалилось от людей, и поэтому художник стремился свести их снова вместе - как в фильме Вернера Херцога "Фицкарральдо", в котором эксцентричный авантюрист, которого играет Клаус Кински, хочет построить в джунглях оперный театр. Но Врубель был настроен серьезно, при этом - без гнева и тщеславия.

Мечтатель-интеллигент из диссидентской среды



Дмитрий Врубель родился в 1960 году в Москве в семье инженеров, рисовать начал в подростковом возрасте. В 20 лет вступил в Союз художников, а через несколько лет уже открыл собственную галерею, назвав ее своим именем. В 1970-80-х он, как и многие коллеги-художники, которых сегодня называют концептуальными художниками, организовывал выставки у себя на квартире или в своей мастерской. В то время он создавал в основном крупноформатные портреты. Свой, пожалуй, самый провокационный шедевр на Берлинской стене художник написал в 30 лет.

"Я хотел бы жить в Москве так, как я живу в Берлине. Берлин - это идеальная Москва. Но при нынешней власти в России очень сложно заниматься политическим искусством. А искусство вне политического контекста мне неинтересно", - признавался художник.

С 2010 года Врубель постоянно проживал с супругой в Берлине, где они создали открытую мастерскую. У художника было множество персональных и групповых выставок по всему миру. Его работы представлены в известнейших музеях. Берлин стал для Врубеля второй родиной, а "Братский поцелуй" прославил рожденного в СССР художника на весь мир.

Многие из тех, кто фотографируется сегодня на фоне шедевра Врубеля, может даже и не знать, кто эти люди на фрагменте Стены и почему вообще целуются генсеки. И вряд ли юные туристы станут запоминать невеселые подробности социалистической дружбы, зато не забудут короткое имя: Врубель.