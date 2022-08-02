Авиньонские зрители тронуты документальным спектаклем об Украине "Восход богов": эти истории - ад на Земле

О чем рассказывает спектакль "Восход богов"?

Катерина: "Восход богов" - о том, что война в Украине - это не что-то где-то - это здесь и сейчас с реальными людьми, и нельзя закрыться от нее, спрятаться или делать вид, что ты ее не видишь и не хочешь о ней слышать. Это очень неудобный спектакль. Это дискомфорт для всех актеров, потому что каждый раз приходится переживать все заново. Это неудобно для тех, кто смотрит и слушает, потому что увиденное на сцене заставляет думать, задавать себе неудобные вопросы, слушать, плакать и откладывать телефон.

Анастасия: Эта пьеса о том, насколько хрупким оказался наш мир и как мы можем выжить в этой хрупкости, как мы можем спасти себя и как мы можем остаться людьми.

Елена: Марюс Ивашкявичюс, изначально предполагавший строить сюжет пьесы вокруг одной линии оператора Мантаса и его любимой девушки Анны, стал интересоваться нашими судьбами, корнями, комплексами, нашей личной болью - из этого потом родилась пьеса, в которой для каждой актрисы есть своя история. К сожалению, формат Авиньонского фестиваля не позволил развернуться этим историям в полной мере, но, надеюсь, что цельная версия у нас ещё впереди.

Кристина: В пьесе «Восход богов» рассказываются не только наши личные истории, но и главная история Анны, чей жених, режиссер Мантас Кведаравичюс, был убит в Мариуполе. Это также история моей знакомой Яны из Мариуполя, чей муж тоже был убит. Обе эти истории - о людях, которые потеряли свои жизни, свою любовь и свое будущее в результате российской агрессии в Украине. И им действительно очень трудно. И тема, которая объединяет все эти истории - любовь.

Насколько важно для вас лично ваше участие в этом проекте?

Анастасия: Участие в проекте «Восход богов» - это возможность выразить солидарность, эмпатию и разделить боль с украинским народом. Это особенно важно для меня, как для беларуски, потому что моя страна в оккупации, и с ее территории летят ракеты по мирным городам Украины. Это важно для меня, как человека, который понимает, что мир находится на грани третьей мировой войны и очень важно сейчас каждому из нас быть сопричастным к войне в Украине, чтобы противостоять злу.

Елена: Думаю, что нахожусь в правильном месте и в нужное время. С начала войны, а она началась для меня ещё в 2014, когда резко встал вопрос о вывозе мамы из Донбасса, из зоны боевых действий. С тех самых пор меня не покидает потребность быть действенно сопричастной этим событиям, то есть говорить, писать, помогать... Поэтому, когда возник этот проект, я с готовностью бросилась в него.

Кристина: В этом проекте хорошо то, что ты в команде, а не один. И это помогает в данной ситуации, потому что я совершенна одна в практически чужой стране. Работать не только в театральном проекте, но и в проекте, который касается современных реалий и рассказывает о том, что происходит в моей родной стране - об этом очень трудно говорить, анализировать, но это очень важно для меня.

Что было самым сложным для вас во время репетиций?

Катерина: Самым сложным было собирать материал. Особенно во время первых репетиций, ты очень живо реагируешь на все это, потому что ты это видел, слышал и это происходило с тобой, поэтому было трудно каждый раз переживать это заново и понимать, что это еще не закончилось, или даже, что мир устал от этого. Тяжелее всего было видеть, что война еще продолжается, а мир уже отворачивается. Каждый раз, когда вы собираете материал заново, спросите себя: где же дно всего этого? Нет ничего хуже, чем быть изнасилованной на глазах у мужа, а там еще было изнасилование шестимесячного ребенка свечой или бутылкой и он умер. Для меня эти истории - ад на земле.

Анастасия: Весь репетиционный период спектакля был сложным. Мы искали и анализировали реальные человеческие трагедии, которые происходят здесь и сейчас. Было невыносимо концентрироваться на боли и ужасе, но я рада, что все участники спектакля справились с собой и с таким сложным материалом.

Кристина: В спектакле моя задача - распространять свет, веря, что однажды все будет хорошо. В настоящее время, когда вы видите изображения разрушенных городов, очень трудно распространять свет, потому что ненависть иногда берет верх. Ненависть к происходящему; к тому, что ваши близкие страдают, а вы ничего не можете сделать. Что у меня осталось в Украине - это мой замечательный муж и прекрасная работа в одном из лучших театров страны - имени Леси Украинки. Конечно, я очень надеюсь, что весь этот кошмар закончится, и можно будет не только вернуться, но и с новыми силами и знаниями восстановить наше былое счастье.

Елена: Весь рнпетиционный процесс был полон невероятных открытий; мы вместе переживали ужасные события и постоянно обменивались информацией. Во время репетиций мне было трудно найти правильную интонацию, правдивую, искреннюю и эмоциональную, без пафоса и сентиментальности. Мне нужно было быть как можно ближе к нашей героине Анне, которая после четырех часов рассказа о своем трагическом опыте позволила себе лишь пару раз смахнуть слезу.

Какие отзывы вы получили от зрителей в Авиньоне?

Катерина: Я получила много благодарности, слез, взаимной боли от украинской аудитории, потому что мы говорим об этом, мы не забываем и не боимся быть неудобными, непопулярными. Эта тема не может быть популярной. Они очень благодарны, что мы это делаем, что мы не молчим и что мы привносим свои культурные силы. Это не тот спектакль, где вы приносите цветы, а потом идете фотографироваться с актерами. Это спектакль, после которого люди уходят молча, со слезами на глазах или злясь на актеров за то, что они заставили их чувствовать и думать. Возможно, как врач или хирург должен сделать больно, чтобы исцелиться, так и здесь - чтобы исцелиться, вы должны пройти через боль, иначе вы не сможете. Мы также получали отзывы о том, что смотреть на это было больно и страшно, что хотелось выйти из комнаты и отложить все это на потом, зарыть голову в песок. Француженки в аудитории поделились, что у них есть внутренние противоречия - в конце концов, они живут комфортной жизнью, едят круассан по утрам и спрашивают себя: «Что именно я сделал, чтобы помочь? Почему я сижу и ничего не делаю?» Одна француженка сказала, что вы остаетесь с этим неудобным вопросом и засыпаете, думая о нем, а утром приходит решение что-то сделать, и речь идет о конкретных действиях.

Анастасия: Аудитория очень сильно вовлечена в нашу историю, отзывы теплые и искренние. Это дает нам всем надежду на то, что мы, человечество, переживем эти невыносимые испытания, которые происходят сейчас.

Елена: Во время спектакля мы слышим всхлипывания в зрительном зале, а после спектакля - сдержанные, задумчивые аплодисменты и тишина... Но я бы не назвала этот спектакль тяжёлым для восприятия из-за удивительно светлой темы любви, жертвенной и жизнеутверждающей, несмотря на все ужасы и страдания, которые неизбежно несёт война. «Стрелять в темноту бессмысленно, попробуем бороться с ней, неся свой собственный свет» - кажется, эту идею исповедует автор, а вместе с ним и мы.

Премьера спектакля РДТЛ "Восход богов" состоялась в Авиньоне 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27 и 28 июля. Во время Авиньонского фестиваля дискуссии и встречи за круглым столом проводились также в мэрии Авиньона и в фестивальном Off дворике. Вильнюс на международном фестивале представляли Министерство культуры Литовской Республики, Вильнюсское городское самоуправление и Русский драматический театр Литвы.

Проект поддерживают Совет по культуре Литвы и концерн SBA, а также Министерство культуры и Вильнюсское городское самоуправление.

Показ спектакля "Восхода богов" на сцене РДТЛ планируется в сентябре.