Актеры разных актерских школ, из разных стран и театров, невероятными усилиями и в сложных обстоятельствах создавая проект «Дышим вместе», стали настоящим актерским ансамблем, который заметила и оценила комиссия экспертов театральной награды Литвы «Золотой сценический крест».

Документальная драма в поддержку демократического движения в Беларуси «Дышим вместе» родилась в Русском драматическом театре Литвы (РДТЛ) в конце 2020 года. Во время уникального проекта в Вильнюсе встретились актеры РДТЛ и белорусские актеры и режиссеры, которые лично участвовали в летних и осенних событиях 2020 года в Беларуси и были готовы поделиться своим волнующим человеческим опытом.

«Сначала я переживала, что люди, которые не принимали участие в тех событиях, не смогут понять, как и что мы чувствовали. Это как с соседями за стеной: слышим крики, удары, и думаем, что переживаем за них, но на самом деле редко кто спешит на помощь. Такие мысли были на первых дистанционных репетициях, но, когда мы все встретились с глазу на глаз, вживую, страх исчез, все встало на свои места», – говорит одна из участников международного проекта Полина Добровольская.

Другая участница проекта Анастасия Шпаковская сказала, что в этом проекте объединились возможность получить абсолютно новый сценический опыт и работать вместе с другими актерами, которых тоже очень волнует эта тема. «Мы оказались в мире абсолютной эмпатии, в котором слова, звуки, мелодии теряют свое значение. Мне здесь очень хорошо, нравятся люди, которые окружают меня, с такой компанией было бы хорошо даже в самом неблагополучном городе мира», – говорит актриса и певица.

Документальная драма основана на документах и личных рассказах актеров, также – на текстах писателя и драматурга Марюса Ивашкявичюса. Руководителем проекта был главный режиссер РДТЛ Владимир Гурфинкель, с актерами работали белорусские режиссеры Александр Марченко и Александр Янушкевич.

В проекте «Дышим вместе» принимали участие девять белорусских художников и шесть актеров РДТЛ – Александра Метальникова, Евгения Гладий, Евгения Русакова, Дмитрий Денисюк, Виктория Алюконе-Мирошникова, Андрюс Даряла.

Премьера документальной драмы состоялась в декабре прошлого года, когда видеозапись проекта, основной меценат которого – «SBA grupė», была показана на канале LRT Plius. Премьеру посмотрели около 80 тысяч зрителей по всему миру.