Журналисты выяснили, сколько стоит арт-коллекция Абрамовича

Роль бывшей жены Абрамовича

Произведения искусства, которые миллиардер приобретал с конца 2000-х годов, сделали его одним из самых влиятельных коллекционеров в мире. По данным журналистов-расследователей, его третья жена - Дарья Жукова - активно принимала участие в процессе приобретения артефактов. Пара рассталась в 2016 году, но их связывают двое общих детей и дорогостоящая коллекция произведений искусства.

Как сообщают СМИ, участвовавшие в расследовании, в начале 2021 года Дарья Жукова стала вместе со своим бывшим мужем Абрамовичем вторым равноправным бенефициаром кипрской трастовой компании Ermis Trust Settlement. Компания Ermis владеет и фирмой Seline Invest, которой в свою очередь принадлежат произведения искусства Абрамовича. По утверждению команды расследователей, в начале 2022 года Дарья Жукова получила "безотзывное право" на 51 процент распределений траста, у Абрамовича - только 49 процентов. Хитрость в том, что санкции обычно применяются в том случае, когда лицо, подвергшееся им, имеет в активе более 50 процентов участия. Таким образом, бывшая жена Абрамовича сыграла одну из ключевых ролей в обходе санкций, констатируют журналисты.