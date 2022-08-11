"Здесь мне хорошо". Светлана Лобода рассказала, почему выбрала для жизни Латвию

К сожалению, она не смогла ответить на все накопившиеся вопросы - сейчас все ее время занимает подготовка к концертам и благотворительность. Но все же смогла найти просвет в плотном графике, чтобы поговорить о нашей стране.
Почему выбрали именно Латвию для жизни, чем она вас привлекла?
Я люблю, когда люди со мной говорят на одном языке. Мне нравится спокойный, умеренный климат. Мне нравятся широкие набережные, когда я ранее приезжала в Юрмалу, это место давало силы, заряжало меня.
Я рассматривала много городов для жизни, но сегодня мне комфортно там, где спокойно и, как мне кажется, безопасно.
Какие-то отличия между Украиной и Латвией заметны с первого взгляда?
Это разная культура, разные люди со своей уникальной наполненностью и особой энергетикой города. Отличающиеся правила жизни, привычки, местный колорит и кухня. Это основные элементы, которые всегда характеризуют для меня любую страну. Находясь в Латвии уже не один месяц, я понимаю, что здесь мне хорошо.
Были ли какие-то стереотипы о нашей стране и ее жителях? Возникли ли какие-то бытовые сложности, языковые? Удалось их решить?
Языковых трудностей не возникло, ведь большая часть населения Латвии говорит на русском языке. Это упрощает общение и быт. И я уже понемногу начала понимать латышский. И конечно, люди меня знают, что тоже помогает (улыбается).
Недавно у вас вышла песня и клип, записанные в Риге с местными музыкантами. Как вы можете оценить это сотрудничество? Будет ли продолжение?
Сегодня я собрала новую команду музыкантов. Ребята все латыши. Любят свое дело, горят им, мне с ними очень повезло.
Они стали частью моей творческой жизни, мы репетируем вместе, уже отработали пару концертов частного характера и теперь готовимся к большому туру. Репетиции проходят регулярно, учим песни, добавляем много новых музыкальных элементов. Поедем в тур по Европе и Америке. И ждем всех на наших благотворительных концертах.
Хотим отметить, что часть из вырученных средств будет перечислена в международный благотворительный фонд DUSHA на помощь украинскому городу Ирпень.
Я буду петь потому, что музыка лечит. Но главное, чтобы вы на время вырвались из реальности и погрузились в мир, в котором есть только мы с вами.
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