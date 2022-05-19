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В твиттере и других соцсетях быстро распостранилось видео с Юрием Шевчуком, который во время концерта группы ДДТ эмоционально высказался со сцены. По некоторым данным, это произошло на концерте группы в Уфе.
Jurijus Ševčiukas / Foto: Instagram, Telegram
Jurijus Ševčiukas / Foto: Instagram, Telegram

"Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина", — сказал Шевчук. Зал ответил ему аплодисментами и одобрительными возгласами.

Как стало известно, после концерта в Уфе на Юрия Шевчука бы составлен административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом рассказал продюсер ДДТ Радмир Усаев.

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Сообщалось, что в апреле организаторами был отменен запланированный концерт ДДТ в Тюмени. Лидер группы считает, что это произошло из-за нежелания коллектива играть в зале с Z-символикой.

Ранее Юрий Шевчук заявил, что в войне на Донбассе виновны политики, которых он назвал "наркоманами войны". По его словам, он не поддерживает никакой идеологии, однако волнуется за людей.

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