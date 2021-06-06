Сегодня звезда большого тенниса живет обособленно в Майами, не афиширует личную жизнь. Хотя почти 20 лет Анна состоит в отношениях с испанским секс-символом Энрике Иглесиасом. У пары трое общих детей: двойняшки Николас и Люси, и младшая дочь Мэри, которая появилась на свет в прошлом году.

Анна родилась в семье в спортсменов Аллы и Сергея Курниковых. С 5 лет маленькая Аня усердно начала заниматься теннисом в столичном клубе «Спарта» в Сокольниках. Родители будущей звезды, не прогадали с выбором профессии для дочери.

В 14 лет Анна становится профессиональной теннисисткой, начинающая звезда первенствует на престижных юниорских турнирах, привлекая все больше внимания не только журналистов и тогдашнего правительства страны.

В девяностых Курникова делает прорыв, одерживая победы на соревнованиях над сильнейшими теннисистками мира. Анна жила на две страны, Россию и США: в одном из интервью теннисистка признавалась, что чувствует себя и русской, и американкой. В те годы Анна входила в двадцатку сильнейших теннисисток планеты. С 1999 по 2003 годы в парном разряде с другой теннисисткой Мартиной Хингис, Курникова выигрывает два итоговых турнира WTA и два турнира Большого шлема.

Феномен Курниковой, конечно - не только в спортивных успехах, но и во внешности. Анна разительно отличалась от других теннисисток того времени: длинная коса, короткая юбка, стильный образ. В русскую спортсменку «влюблялись» все западные таблоиды.

После завершения карьеры из-за травмы в 2003 году Курникова успешно занялась модельным бизнесом, став лицом люксовых брендов, заключив многомиллионные рекламные контракты. В 2000 году Курникова занимала 58-ю строчку в списке знаменитостей журнала Forbes.

Трагедия в семье

В 2010 мировые СМИ облетела жуткая новость: мать Анны Курниковой Алла осуждена. Мало, кто помнит, но мировой успех Курниковой сопровождался расставанием родителей теннисистки. Алла и Сергей Курниковы разошлись, когда мать спортсменки ради карьеры дочери перебралась с маленькой Аней в Америку, а отец остался в Москве.

Как утверждают СМИ, с этого момента семья Курниковых распалась. Вскоре Алла Курникова сошлась с композитором Майклом Муг Де Медичи, от которого родила сына Алана в 2004 году - к слову, отец решил не участвовать в воспитании наследника. В 2010 Алан, оставшись без присмотра взрослых, выпрыгнул со второго этажа дома во Флориде. Как это произошло, доподлинно не известно, но Алла сообщала, что вышла по делам, оставив сына одного в доме.

К счастью, тогда маленький Алан практически не пострадал: небольшие ушибы и пару царапин. Однако суровые американские законы сделали своё дело. Полиция отреагировала моментально, Аллу задержали, допросили в участке, женщина пытаясь оправдаться, рассказала, что вышла из дома ненадолго, и сын не захотел пойти с ней. По словам Аллы, ребенок увлеченно смотрел мультфильмы, а она, в свою очередь, закрыла все окна и двери в доме, но оставила одно небольшое окошко на втором этаже открытым... Именно это роковой стало ошибкой: Алан вывалился из окна.

Невероятное чудо, что Аллу тогда не лишили родительских прав, но все же Курникову-старшую приговорили к трехлетнему испытательному сроку и 100 часам общественных работ. Также Аллу периодически тестировали на наркотики и токсикоманию.

Сегодня Алан Курников - здоровый и крепкий подросток, с известной сестрой парень в отличных отношениях. Молодой человек - успешный гольфист, в 11-летнем возрасте Алан стал четырехкратным чемпионом Европы среди детей и четырехкратным чемпионом мира. О нем даже снят фильм, повествующий о достижениях юного спортсмена.

Встреча, перевернувшая судьбу

Курникова и Иглесиас познакомились в далеком 2001 году на съемках клипа Escape. Примерно в это время говорили о романах Анны с хоккеистами Павлом Буре и Сергеем Федоровым. За Федорова Курникова тайно вышла замуж, но брак продлился недолго, причины расставания экс-супруги не называли.

А вот с красавчиком Энрике в начале нулевых Анне удалось обрести женское счастье. В 2002 году влюблённые впервые вышли в свет, посетив церемонию MTV Video Music Awards, где Иглесиас был одним из номинантов. Анна наблюдала за выступлением возлюбленного из зала.

Тогда светские хроникеры окончательно убедились в романе звёзд. Хотя союз спортсменки и певца был безумно красив, многие пророчили скорое расставание пары. Но сегодня даже самые агрессивные злопыхатели и сплетники признают, что Анна и Энрике — одна из самых крепких пар в мировом шоу-бизнесе, несмотря на то, что официально не женаты.

В соцсетях Анна и Энрике публикуют трогательные кадры семейной жизни. Певец признался, что имя для младшей дочери Маши (Мэри) выбрала Анна. Энрике же безумно счастлив, что связан с русской кровью, языком и культурой. Испанский певец с восторгом отзывается о своей избраннице и детях, отмечая, что в течение нескольких лет довольно успешно учит русский язык и даже умеет на нем объясняться.

«Надеюсь, что наши дети будут свободно владеть всеми тремя и получат возможность приобщиться к разным культурам», — рассказал певец в одном из интервью.