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Американский суд окончательно забрал у отца Бритни Спирс право контролировать ее жизнь. Согласно решению, принятому в среду вечером, Джейми Спирс больше не является опекуном своей дочери, ее финансами будет временно распоряжаться аудитор, кандидатуру которого предложила сама певица.
Jamie Spearsas ir Britney Spears
Jamie Spearsas ir Britney Spears
© AP / Scanpix

Джейми Спирс был назначен опекуном Бритни в 2008 году, она обвиняет его в злоупотреблениями полномочиями. Как утверждает Спирс, отец контролировал ее личную жизнь, заставлял выступать с концертами и против ее воли давал ей психотропные препараты.

Отец утверждает, что его действия были продиктованы только интересами Бритни, он отрицает какие-либо злоупотребления. Недавно Джейми Спирс попросил суд снять с него полномочия опекуна - согласно формальной просьбе дочери.

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"Сохранять нынешнюю ситуацию невозможно. Она привела к невыносимой обстановке, что делает необходимым отстранение Джейми Спирса, решение вступает в силу с сегодняшнего дня", - сказала во время слушаний судья Бренда Пенни.

Бритни Спирс косвенно отреагировала на решение в своем "Инстаграме". Она опубликовала видеоролик, в котором сидит за штурвалом самолета вместе с пилотом. Ролик сопровождается подписью, которая может иметь отношение как к полету, так и к ситуации с опекунством. "Я сейчас на седьмом небе от счастья", - написала певица.

Бритни не принимала участие в слушаниях в среду, ее интересы представлял адвокат.

Близкий к Бритни Спирс источник рассказал изданию Page Six, что певица "расплакалась от радости", услышав о решении суда.

"Она потрясена, не знает, что сказать, но при этом буквально подпрыгивает от счастья. Такой радости она не испытывала уже 13 лет", - утверждает собеседник журналистов.

Что такое опекунство

Опекунство назначается в случаях, когда тот или иной человек не в состоянии распоряжаться собственной жизнью из-за деменции или какого-либо другого психического заболевания.

В 2008 году решение об опекунстве было принято из-за психического состояния Бритни Спирс, хотя подробности того, что именно с ней происходило в тот момент, никогда официально не публиковались.

В случае Бритни Спирс опекунство было формально разделено на две части: одна из них касается ее как личности, а вторая связана c финансами и деловыми отношениями певицы.

С 2008 года Джейми Спирс был полным опекуном Бритни, то есть контролировал обе части опекунства. Однако в 2019 году он отказался от исполнения обязанностей опекуна ее частной жизни, сославшись на плохое состояние собственного здоровья. В этой роли его заменила адвокат Джоди Монтгомери, кандидатуру которой предложили адвокаты Бритни.

Во время судебных слушаний в среду суд формально лишил Джейми опекунства над своей дочерью, однако пока оставил в силе сторонний контроль над ее жизнью.

Новым опекуном назначен аудитор Джон Забел - он временно будет распоряжаться ее состоянием, размер которого оценивается в 60 млн долларов.

Теперь суду предстоит принять самое главное решение по делу - удовлетворять ли просьбу Бритни Спирс о полной отмене опекунства и признании ее полностью дееспособным человеком. Слушания по этому вопросу назначены на 12 ноября.

В течение нескольких месяцев поклонники Бритни Спирс по всему миру, объединившиеся в движение "Free Britney" (англ. "свободу Бритни"), требуют отменить опекунство. Только за последнюю неделю в эфир вышли три документальных фильма, посвященные певице.

Накануне слушаний около суда в Лос-Анджелесе проходили акции протеста участников движения, то же самое происходило и на Трафальгарской площади в центре Лондона.

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