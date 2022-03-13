ВИДЕО | Лолита смогла вывезти из Киева маму и дочь

Благодаря помощи неравнодушных людей близкие исполнительницы вернулись в Россию и теперь находятся рядом с Лолитой. На своей странице в Instagram звезда эстрады опубликовала трогательное совместное видео с родными, в котором высказала слова благодарности от всего сердца.
“От всей моей семьи привет! И спасибо очень хорошим людям, которые сделали все возможное, чтобы мы тут были вместе — моя мамочка и моя дочечка. Всех вас любим! Много хороших людей помогало. Я искренне благодарна”, — эмоционально высказалась Лолита, целуя и обнимая любимых маму и дочь.
В комментариях порадовались за певицу и пожелали ей и родным здоровья и всего самого доброго. “Слава богу”, — откликнулся звездный адвокат Сергей Жорин.
Под постом артистки оставили слова поддержки также Лера Кудрявцева, Анита Цой, Екатерина Варнава, Стас Пьеха и другие знаменитости. “Семья вместе! Вот оно счастье!”, “Здорово, счастья вам всем”, — написали поклонники артистки.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Война в Украине. Советник Зеленского: Россия и Украина приближаются к компромиссу
Третью неделю на территории Украины продолжаются...
Реальность прибывающих в Литву военных беженцев из Украины: картина шокирующая
Количество военных беженцев из Украины в Литве...
Историк о последствиях войны в Украине: такой катастрофы в отношениях не было со времён Второй мировой войны
Российская пропаганда не была бы такой успешной, если...
Украинские военные подорвали российскую систему залпового огня: перед этим передали благодарность литовцам
В субботу вечером украинские военные подорвали...
Президент Польши: применение Путиным химоружия даст НАТО зеленый свет "это изменит все правила игры"
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что НАТО...