На днях в своей соцсети Брежнева показала кадры, на которых она работает на складе. Поклонников шокировал внешний вид певицы, которую они привыкли видеть в ухоженном виде, - изможденный вид, отсутсвие макияжа.
Приятельница Веры Брежневой запечатлела на видео, как звезда упаковывает в коробки гуманитарный груз. Певица облачена в "рубашку лесоруба", а ее волосы, хоть и собраны в хвост, но при этом растрепаны.
"Воскресенье – такой же рабочий день", — уточнила подруга Веры Брежневой, вместе с которой звезда трудится грузчиком.
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