Поговаривают, что Юлия устала ждать, когда Учитель сделает ей официальное предложение руки и сердца. Слухи о том, что она встречается с миллиардером Романом Абрамовичем (по версии злых языков, именно олигарх купил Пересильд “билет” в космос), актриса и вовсе не комментирует. Но в интервью для YouTube-канала “Скажи Гордеевой” согласилась ответить на щекотливые вопросы.

Ведущая шоу Катерина Гордеева припомнила, что Алексей Учитель был против полета Пересильд в космос. И даже открыто говорил об этом журналистам. “Вы не ругались с ним из-за этого?”, — спросила Гордеева.

“А почему мы должны были ругаться? Мы люди, которые уже достаточное количество лет не вместе. Ругаться — как кто? Мы ругались раньше, когда был повод. Кто меня мог отговорить? По какой причине? И главное, по какому праву? Не очень понимаю", — заявила Юлия.

При этом актриса подчеркивает, что у них с Учителем сохранились прекрасные отношения. Режиссер принимает участие в воспитании дочерей Анны и Марии. “Мы дружим, у нас очень хорошие отношения. У каждого уже своя история. У нас прекрасные дети, — отметила актриса.

Юлия прекрасно знает, что ей приписывают отношения с Романом Абрамовичем. К этим слухам она относится с юмором. Про тебя все говорят, Юль, что ты свою карьеру и полет в космос сделала… — тут ведущая шоу замялась. “Через постель? — закончила Пересильд. — Если так про себя почитать, сразу возникает какой-то образ такой, просто прекрасной, я даже не знаю, куртизанки или кого-то. Но это, понимаешь, может быть, так бы и хотелось бы, но слишком много мозга, и это мешает. Потому что несмотря ни на что, ты как бы… ты думаешь: “Так, а вот… О, нет. Нет, спасибо”, — говорит артистка.

На вопрос, когда она безоглядно влюблялась в последний раз, так, чтоб потерять голову, звезда экрана призналась: “Давно… В отца своих детей, конечно, — в Алексея Учителя. Но это было давно очень”.