Татьяна работала на показах Chanel, Calvin Klein и Chloé и украсила собой более двухсот обложек журналов. В кино модель дебютировала в фильме "Восходящее солнце" с Шоном Коннери. Также вместе с другими легендарными моделями 90-х она снялась в клипе Джорджа Майкла на песню Freedom.

В последние годы жизни Патитц жила в Калифорнии, где активно занималась вопросами защиты окружающей среды. В свое время вместе с другими топ-моделями она снялась обнаженной в знак протеста против использования натурального меха в модной индустрии. И после этого никогда не выходила на подиум в вещах из натурального меха.

"Татьяна всегда была европейским символом шика, как Роми Шнайдер и Моника Витти", — говорила о модели главный редактор Voque Анна Винтур - Она была менее публичной, но более загадочной, взрослой, недосягаемой — и в этом была своя привлекательность".

Представитель семьи Патитц сообщил, что причиной смерти стал метастатический рак молочной железы.