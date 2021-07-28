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Умер бывший барабанщик и сооснователь американской метал-группы Slipknot Джои Джордисон, ему было 46 лет. Об этом сообщает Rolling Stone со ссылкой на заявление семьи музыканта.
„Slipknot“ narys Joey Jordisonas
„Slipknot“ narys Joey Jordisonas
© Vida Press

Джордисон умер «мирно во сне» 26 июля, говорится в заявлении его семьи. Что стало причиной смерти музыканта, не уточняется.

«Те, кто был знаком с Джои, знали его сообразительность, мягкий характер, огромное сердце и любовь ко всему, что связано с семьей и музыкой», — отмечается в сообщении.

Семья музыканта намерена провести закрытые похороны и попросила СМИ уважать их выбор.

После сообщения о смерти Джордисона обложки в соцсетях и оформление сайта Slipknot поменяли на черный фон.

Группа Slipknot была основана в 1995 году и изначально выступала под названиями Pale Ones и Meld. Джои Джордисон предложил сменить название группы на Slipknot, под которым музыканты получили мировую популярность.

Джордисон был барабанщиком Slipknot на протяжении 18 лет, поучаствовав в записи четырех альбомов группы. В 2013 году музыкант покинул коллектив, объяснив свое решение личными причинами. Позже Джордисон поделился, что у него диагностировано неврологическое заболевание — поперечный миелит.

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