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Во время вручения премии "Оскар-2022" актер Уилл Смит дал пощечину комику Крису Року из-за шутки о его жене Джаде Пинкетт-Смит. Трансляцию церемонии вел телеканал ABC.
Oskarai 2022
Oskarai 2022
© AFP / Scanpix

Рок пошутил о жене Смита перед тем, как объявить победителя в номинации "Лучший документальный фильм". Он отметил короткую прическу супруги актера, которая около года назад побрила голову после многолетней борьбы с алопецией и выпадением волос.

"Джада, я люблю тебя. Не могу дождаться, когда выйдет „Солдат Джейн 2“", — сказал Рок, сравнив внешность супруги Смита с образом Деми Мур в фильме "Солдат Джейн".

После шутки Смит сначала рассмеялся, а затем поднялся на сцену и дал комику пощечину. Вернувшись в свое кресло, актер с использованием ругательств прокричал Року, чтобы тот не произносил имя его жены. В этот момент в трансляции в США пропал звук, отмечает The Hollywood Reporter.

"Это была величайшая ночь в истории телевидения", — заявил комик после перепалки.

Позже Уилл Смит, которого удостоили премии за лучшую мужскую роль в фильме "Король Ричард", извинился перед Американской киноакадемией и другими номинантами. Со сцены актер заявил, что в жизни важно защищать свою семью, как это делал его персонаж — Ричард Уильямс, отец теннисисток Серены и Винус Уильямс. "Но в этом бизнесе ты должен терпеть, когда люди неуважительно говорят о тебе, улыбаться и говорить, что все хорошо", — отметил он.

Как сообщает Variety, Крис Рок не стал обращаться в полицию после ссоры со Смитом.

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