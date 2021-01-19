Бари Алибасов-младший назвал слухи о заточении шоумена "тупой выдумкой" пиар-менеджера Вадима Горжанкина, который "воспользовался не самым лучшим состоянием отца и продал интервью с ним журналистам". Родственник Алибасова сообщил изданию StarHit, что из-за того, что Горжанкин перестал согласовывать с ним репортажи о продюсере, его решили уволить.
Алибасов-младший заявил, что шоумен отлично себя чувствует, однако в настоящее время не хочет ни с кем общаться. Он предположил, что бывший пиар-менеджер решил заработать на его родственнике.
Ранее в понедельник Горжанкин сообщил, что наследник Алибасова приставил к продюсеру надзирателя и запер его в доме. По словам представителя продюсера, Алибасов-младший намерен взять под контроль доходы отца от многочисленных музыкальных проектов и съемок в ток-шоу.
Данную информацию подтвердила Юлия Вербицкая-Линник, представительница экс-супруги шоумена Лидии Федосеевой-Шукшиной. По ее словам, создатель "На-На" говорил бывшей жене, что его свободу ограничивают люди, которых нанял Алибасов-младший.
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