Сотрудничала ли Коко Шанель с нацистами? Правда сложнее

На стриминговом сервисе Apple TV+ в конце февраля вышел исторический сериал «Новый взгляд» (The New Look). Он рассказывает о жизни двух мировых икон моды — Кристиана Диора и Коко Шанель — во время Второй мировой войны во Франции, когда страна была оккупирована нацистской Германией. Но насколько этот сериал исторически точный?