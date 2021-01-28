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Супруга Михаила Ефремова Софья Кругликова потребовала отдать ей деньги, запертые им в банковской ячейке, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
СМИ: Жена Ефремова потребовала отдать ей спрятанные актером деньги
© Itar-Tass / Scanpix

Утверждается, что Кругликова требует от отбывающего тюремное наказание актера подписать передачу прав на ячейку со спрятанными деньгами, однако он отказывается.

22 октября Мосгорсуд изменил приговор Михаилу Ефремову. В сентябре артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона.

Впоследствии актер обратился с апелляцией на решение суда, окончательно признав вину в смертельной аварии и попросив изменить наказание на условный срок. Однако суд, рассмотрев жалобу, уменьшил его всего на полгода. Ефремову предстоит провести в заключении 7,5 года за вычетом времени, отбытого им в СИЗО и под домашним арестом.

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