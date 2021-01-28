СМИ: Жена Ефремова потребовала отдать ей спрятанные актером деньги

Утверждается, что Кругликова требует от отбывающего тюремное наказание актера подписать передачу прав на ячейку со спрятанными деньгами, однако он отказывается.

22 октября Мосгорсуд изменил приговор Михаилу Ефремову. В сентябре артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона.

Впоследствии актер обратился с апелляцией на решение суда, окончательно признав вину в смертельной аварии и попросив изменить наказание на условный срок. Однако суд, рассмотрев жалобу, уменьшил его всего на полгода. Ефремову предстоит провести в заключении 7,5 года за вычетом времени, отбытого им в СИЗО и под домашним арестом.