По данным "Известий", певица улетела в Израиль вместе с детьми без обратного билета. В своих соцсетях Алла Пугачева ничего об отъезде не писала.
С начала года Алла Пугачева покидает родину второй раз. Первый раз она улетела в Израиль с мужем Максимом Галкиным и детьми весной после начала российского вторжения в Украину.
В конце августа она вернулась. После того как Максима Галкина признали в РФ иноагентом, она попросила через свои соцсети внести в этот список и ее.
"Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем. Честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан", — написала Алла Пугачева.
После этой записи полиция начала проверку публикации по административной статье о дискредитации армии РФ.
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