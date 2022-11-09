"Это самое печальное заявление, которое мне когда-либо приходилось делать, — заявил бас-гитарист группы Пит Агнью. - Мариэнн и ее семья потеряли прекрасного любящего мужа и отца, я потерял своего лучшего друга, а мир потерял одного из величайших певцов, которые когда-либо жили. Я слишком расстроен, чтобы говорить что-то еще сейчас".

Nazareth наиболее известны своими хитами "Hair of the Dog" и "Love Hurts", последняя из которых является кавером на песню, изначально записанную Everly Brothers.

МакКафферти, известный своим мощным голосом, был вокалистом Nazareth с момента их образования в 1968-м до 2015-го года, когда он покинул группу по состоянию здоровья. Он записал с группой 23 альбома, начиная с одноименного альбома 1971-го года и заканчивая Rock 'n' Roll Telephone 2014-го года.

В 2019 году МакКафферти выпустил свой третий и последний сольный альбом Last Testament.