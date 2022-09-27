О смерти исполнителя сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на его арт-директора.

Музыкант пережил два инсульта - в 2010 и 2015 году. В 2020 году его состояние ухудшилось, сообщали СМИ.

С того момента Моисеев практически не появлялся на публике.