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Скончался российский певец Борис Моисеев. Ему было 68 лет.
О смерти исполнителя сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на его арт-директора.
Музыкант пережил два инсульта - в 2010 и 2015 году. В 2020 году его состояние ухудшилось, сообщали СМИ.
С того момента Моисеев практически не появлялся на публике.
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