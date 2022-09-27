aA
Скончался российский певец Борис Моисеев. Ему было 68 лет.
Borisas Moisejevas
Borisas Moisejevas
© Vida Press

О смерти исполнителя сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на его арт-директора.

Музыкант пережил два инсульта - в 2010 и 2015 году. В 2020 году его состояние ухудшилось, сообщали СМИ.

С того момента Моисеев практически не появлялся на публике.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Без дома, без здоровья и без денег. Продюсер рассказал о состоянии Бориса Моисеева

Продюсер Евгений Фридлянд в разговоре с изданием...

"Разбитый инсультом" Моисеев отказался принять деньги от Пугачевой

Заслуженный артист Борис Моисеев отказался принять...

TOP новостей

Жители Литвы стали реже расплачиваться банковскими картами

Экономисты банка Swedbank отметили, что высокий уровень...

Эфир Delfi: Максим Кац и Томас Томилинас — от мобилизации до миграции

Гости студии — российский блогер, оппозиционный...

Россияне массово уезжают из страны, но не все готовы их принять

Число бегущих из России растет: только в страны,...

Эксперт убежден: стрельба в России - хорошо запланированные операции спецслужб

Бывший военный спецслужб и основатель центра...

Протестующим представителям гостиниц и ресторанов - плохие новости от премьера

На площади им. Винцаса Кудирки в Вильнюсе протестуют...