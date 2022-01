Он прославился покроем с широкими плечами и зауженной талией (т.н. перевернутый треугольник), вдохновленным модой 1940-х и 50-х годов.

Наряды Мюглера носили Дэвид Боуи и Леди Гага. Он создал множество сценических костюмов для Бейонсе, а в 2019 году разработал знаменитое "мокрое платье" Ким Кардашьян для Met Gala, ежегодного мероприятия по сбору средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке.

Его бренд также прославился духами Angel и Alien.

Подтверждение о кончине модельера появилось на странице Мюглера в "Фейсбуке": "С прискорбием сообщаем, что Манфред Тьерри Мюглер скончался в воскресенье 23 января 2022 года".

На его официальной странице в "Инстаграме" Мюглер бы назван провидцем, чье воображение "каждый день давало людям во всем мире возможность быть смелее и мечтать о большем".

Манфред Тьерри Мюглер родился в 1948 году в Страсбурге. Он был талантливым танцором: в 14 лет он уже был танцовщиком в труппе Национальной Рейнской Оперы в Страссбурге. Мюглер работал и фотомоделью.

Тьерри Мюглер проявил интерес к дизайну одежды довольно рано. В 1970-х годах это увлечение привело к открытию его первого бутика в Париже.

"Я не слишком понимал, чем именно хочу заниматься, - сказал он недавно в интервью профессиональному журналу модельеров Women's Wear Daily, - но я быстро пошел в гору, как только показал в Париже свои первые эскизы".

Мюглер приобрел известность ярким и вызывающим дизайном с подчеркнутой линией бедер, расширенными плечами, глубоким вырезом и зауженной талией.

Его модели носили Дэвид Боуи, Джордж Майкл, Шэрон Стоун и Рианна. Именно он создал костюм для свадьбы Боуи с моделью из Сомали Иман Абдулмаджид, которую, кстати, называли одной из муз Мюглера.

Мюглер продал права на свой бренд компании Clarins в 1997 году, через несколько лет после выпуска успешных духов Angel.

О нем говорили, что он жил, как отшельник. Он отошел от активной работы в мире моды в начале 2000-х, хотя и создавал единичные модели для Леди Гаги и работал креативным консультантом в мировом турне Бейонсе в 2010 году.

По словам агентов Мюглера, на этой неделе он планировал объявить о новых проектах.

Многие известные люди из мира моды почтили память Тьерри Мюглера.

Бейонсе почтила память дизайнера на своем сайте, опубликовав фотографии созданных им для нее моделей с подписью: "Покойся с миром, Тьерри Мюглер".

Модельер Брайан Этвуд сказал, что Мюглер был для него был постоянным источником вдохновения.

Диана Росс написала в "Твиттере": "Мне будет тебя не хватать, Тьерри Мюглер! Это было прекрасное время".

I will miss you Thierry Mugler this was a wonderful time in our lives pic.twitter.com/Z3ggaVjK2D