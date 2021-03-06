Кое-что просочилось в прессу заранее. Так, Меган Маркл заявила, что Букингемскому дворцу не стоит рассчитывать на ее и Гарри молчание, если его обитатели сознательно распространяют о них всякие небылицы. Есть люди, считающие, что добровольно-принудительный исход герцогской четы из королевского рая станет тем самым последним скандалом, после которого британской монархии придется совсем плохо.

Но невзирая на то, что нынешняя ситуация будоражит умы и провоцирует спекуляции, это далеко не первый и, вполне возможно, далеко не последний скандал в королевском семействе. Давайте обратимся к совсем недавнему прошлому, и начнем с дедушки и бабушки Елизаветы II, Георга V и его жены королевы Мэри.

Шестой сын Георга V и королевы Мэри, принц Джон, был эпилептиком. В ту пору никто не сомневался в том, что здоровый дух может быть только в здоровом теле, поэтому больного принца тщательно скрывали от публики, считая, что, если та узнает о его состоянии, то решит, что со всей монаршей семьей что-то не так. Мальчика "сослали" в норфолкское поместье Сандрингем, убрав его куда подальше в небольшой домик York Cottage. Там он и умер в возрасте всего 13 лет.

Отрекшийся Эдуард, или первая американка

Принц Гарри - не первый член семьи Виндзоров, чье сердце покорила разведенная американская актриса. Дяде Елизаветы II, королю Эдуарду VIII, пришлось даже отречься от престола, чтобы жениться на любимой женщине. Как видите, времена поменялись, и Гарри не просто женился на американке - венчание состоялось в самом что ни на есть сердце британской монархии, Виндзорском замке.

Отречение Эдуарда VIII до сих пор считается одним из самых серьезных кризисов в истории королевской семьи. Если вам интересны подробности, их можно прочитать тут.

Родственницы в сумасшедшем доме

Сериал Netflix "Корона", хотя и серьезно погрешил против истины, но кое в чем более-менее придерживался исторических событий. У мамы нынешней королевы, в девичестве Элизабет Анджелы Маргариты Боуэс-Лайон, действительно были племянницы с серьезным отставанием в умственном развитии. В 1941 году Нериссу и Кэтерин поместили в специальную клинику для людей с умственной отсталостью в графстве Сарри.

Их существование тщательно скрывали от публики. Дело в том, что отречение Эдуарда многие посчитали проявлением душевной болезни, следовательно, умственно отсталые родственницы могли бы поставить под сомнение здоровье всей королевской семьи.

Скандальный брак? Вы что, серьезно???

Наверное, никому из нас не придет в голову, что брак принцессы Елизаветы с принцем Филиппом был скандальным. Тем не менее родители невесты его именно таковым и посчитали.

Леди Пэмела Хикс, дочь Луиса Маунтбеттена (который был одновременно дядей Филипа и троюродным братом королевы) как-то поделилась своими воспоминаниями с журналом Vanity Fair: "Мысль о том, что он может стать их зятем, им совсем не нравилась. Ну почему она не может выйти замуж за какого-нибудь респектабельного английского герцога?"

Да, Филипп принадлежал к королевской семье Греции, но греки своих монархов изгнали, у его матери бывали нервные срывы, его отец бросил семью и сбежал с любовницей, а вырос он в семье сестры, которая была замужем за человеком, связанным с нацистами. Кстати, денег у него не было тоже.

Наверное, излишне напоминать, что королева и принц Филипп женаты вот уже почти 74 года. Опасения семьи были явно напрасными.

Принцесса Маргарет и роман с женатым

Младшая сестра королевы принцесса Маргарет влюбилась в полковника королевских ВВС Питера Таунсенда, который отличился в Битве за Британию, первым сбив немецкий бомбардировщик над территорией Англии. Он был старше ее на 15 лет и женат, хотя потом и развелся.

Теоретически Маргарет могла выйти за него замуж и без согласия своей сестры-королевы после достижения 25-летнего возраста. Но Британское правительство предупредило ее, что в этом случае она лишится своего королевского титула и соответствующего дохода. Маргарет выбрала семью и титул.

Принцесса Маргарет. Развод

Расставшись с Таунсендом, Маргарет вышла замуж за фотографа Энтони Армстронга-Джоунза. Брак особо счастливым не был, и пара официально развелась в 1978 году. Пресса с удовольствием смаковала подробности. Любопытно, что это был первый развод члена королевской семьи со времен Генриха VIII, жившего еще в XVI веке.

Принц Чарльз, Камилла, Диана

Об этом любовном треугольнике знают все. Если вы подзабыли подробности, то я о них раньше подробно писала.

Роман Чарльза и Камиллы начался до брака с Дианой и возобновился еще до того, как принц и принцесса расстались, а потом и развелись.

В истории этих отношений скандальным было практически все. Диана знала о романе своего мужа с Камиллой, но и сама ему изменяла. Самый большой скандал вызвали записи личных телефонных разговоров Дианы и Чарльза, но не друг с другом, а со своими любовниками. Разговоры эти были, скажем так, очень интимными. Принц признался, что хотел бы быть камиллиным тампоном (эта история получила название "тампонгейт"), а предполагаемый любовник принцессы Джеймс Гилби назвал ее "тискунчиком" - squidgy (сами придумайте существительное от глагола тискать) 53 раза. Это вроде бы было ее интимное прозвище. Эта история вошла в анналы под именем "cкуиджигейт".

А кто отец Гарри?

После того, как Диана призналась в знаменитом интервью Би-би-си, что у нее был роман с Джеймсом Хьюиттом, разверзлись хляби небесные, и на общественность полился настоящий потоп из слухов различной степени достоверности.

Одним из них был тот, что Гарри - сын вовсе не Чарльза, а Хьюитта. Сам Хьюитт эти слухи постоянно опровергал и сочувствовал Гарри, говоря, что, мол для него, эта ситуация - гораздо хуже. Слухи возникли на почве рыжеволосости принца, но ее вполне можно отнести к цвету волос семейства Спенсеров, к которому принадлежала его мать.

Принцесса Анна и конюший (не конюх)

Единственная дочь королевы Елизаветы II, принцесса Анна, как и ее тетя, принцесса Маргарет, влюбилась в члена королевского антуража, офицера королевского ВМФ Тимоти Лоуренса. Он занимал позицию конюшего, что не имеет прямого отношения к лошадям, а больше соответствует должности помощника по любым поручениям.

Брак Анны с олимпийским наездником Марком Филлипсом был крайне неудачным, знающие люди говорили, что это была не семья, а "безрадостное притворство". В 1992 году они развелись после 20 лет совместной жизни. Развод был спровоцирован британским таблоидом Sun, который заявил, что получил интимные письма, написанные принцессой. Они, кстати, так и не были опубликованы. Официально сообщив публике о своем разводе, Анна добавила, что выходит замуж за Лоуренса.

А муж (Марк Филлипс), честно говоря, был так себе

Капитан Марк Филлипс верным мужем не был - и даже стал отцом незаконнорожденной дочери. Как-то раз, когда он еще был женат на Анне, у него случилась мимолетная связь с учительницей из Новой Зеландии по имени Хезер Тонкин. Однодневное (или одноночное) приключение не осталось без последствий, и в положенное время Хезер родила дочь, которую назвала Фелисити. Говорили, что Филлипс уговаривал Хезер сделать аборт.

Принц Эндрю (герцог Йоркский) и неподходящее знакомство

По целому ряду (непроверенных) сообщений, принц Эндрю всегда был и остается по сей день любимым ребенком Ее Величества. В 1982 году он стал встречаться с американкой (опять американкой!) Кейтлин Старк по прозвищу "Куу". Он даже познакомил свою пассию с мамой, которая и не подозревала, что Куу снималась в мягком порно. Таблоиды не могли оставить эту историю без внимания, и в британских СМИ появились многочисленные фотографии подружки принца либо просто в костюме Евы, либо в весьма пикантных позах.

Принц Эндрю, странная дружба и обвинения в интимных отношениях с несовершеннолетней

В 2014 году 17-летняя Вирджиния Робертс заявила, что ее заставили вступить в сексуальные отношения с принцем Эндрю. По ее словам и сам принц, и его друг Джеффри Эпштейн обращались с нею, как с сексуальной рабыней. В 2015 году по решению суда обвинения против принца были удалены из протоколов судебных заседаний.

История вновь всплыла после осуждения Эпштейна и его последующего самоубийства. В 2019 году принц/герцог дал интервью программе Би-би-си Newsnight, которое было настолько провальным, что ему пришлось оставить все занимаемые посты и пообещать, что он готов сотрудничать с правоохранительными органами. Возможно, что у этой истории еще будет продолжение, но пока что вмешался коронавирус и у мира появились (будем надеяться, что временно) другие заботы.

Сара Фергюсон, герцогиня Йоркская, бывшая жена Эндрю и шаловливые пальчики

Сара Фергюсон вышла замуж за принца Эндрю в 1986 году. Народ ликовал: новая герцогиня была непосредственной, веселой, а ее свадебное платье понравилось публике даже больше платья Дианы.

Но брак оказался недолгим - и в 1992 году пара рассталась, хотя и не развелась. Не исключено, что они вернулись бы к совместной жизни, если бы папарацци не подловили герцогиню в весьма компрометирующий момент: она возлежала на шезлонге, а ее финансовый советник Джон Брайан нежно облизывал пальцы ее ноги.

Это, судя по всему, оказалось последней каплей. Королевская семья незамедлительно выпихнула Сару за пределы своего круга, а принц подал на развод.

Сара Фергюсон и плата за доступ к бывшему мужу

После развода Саре Фергюсон пришлось нелегко, потому что ее расходы существенно превышали ее финансовые возможности. В мае 2010 года журналист, прикинувшийся бизнесменом, пообещал ей полмиллиона фунтов в обмен на "доступ" к ее бывшему мужу, который в ту пору "курировал" бизнес от королевской семьи.

Для того, чтобы как-то оправдаться, герцогиня даже приняла участие в программе Опры Уинфри (да, снова она), в которой сказала, что очень сожалеет о произошедшем, но во всем виноват алкоголь, которым она в ту пору злоупотреляла. Самое удивительное, что Эндрю ее простил.

Принц Гарри и нацистская форма

В 2005 году принц Гарри, которому в ту пору было всего 20 лет, необдуманно выбрал нацистскую форму в качестве костюма для вечеринки-маскарада. Мнение общественности разделилось: половина требовала его немедленного изгнания из военной академии в Сандхерсте, другая же снисходительно полагала, что молодой человек просто совершил необдуманный поступок.

Принц Гарри как он есть, в натуральном виде

В 2012 году мир облетели фотографии совершенно обнаженного принца, играющего в Лас-Вегасе в бильярд на раздевание. Судя по всему, он разгромно проигрывал. 27-летний Гарри проводил отпуск перед отправкой в Афганистан в рядах британской армии. Сам он потом признавал, что подвел многих людей, да и себя самого, потому что в тот момент был в гораздо большей степени военным в отпуске, и в гораздо меньшей степени - принцем.

Принцесса Беатрис и роман с осужденным

В 2006 году старшая дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон встречалась с молодым человеком по имени Паоло Лиуццо, который был признан виновным в нападении и нанесении побоев. Правда, это было до того, как они встретились. Хотя королевская семья была не в восторге от этого романа, ее мать сделала официальное заявление, в котором (очень разумно) высказалась в том ключе, что, мол, главное в отношении с детьми - это доверие, что Беатрис не лишена здравого смысла, так что дадим ей возможность самой решать, с кем общаться.

В прошлом году Беатрис вышла замуж за сына итальянского магната Эдоардо Мапелли Моцци.

Как видите, семья Виндзоров пережила уже немало скандалов, и вряд ли история Гарри и Меган станет последним. Хотя подождем, что же именно они скажут.