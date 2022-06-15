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Бывший губернатор Калифорнии, актер Арнольд Шварценеггер во вторник подверг критике европейские страны за то, что они продолжают покупать топливо у России, финансируя тем самым войну в Украине.
Arnoldas Schwarzeneggeris
Arnoldas Schwarzeneggeris
© Scanpix

Во время своего выступления на климатической конференции Austrian World Summit в Вене, Шварценеггер процитировал исследование, свидетельствующее о том, что Европа до сих пор платит России десятки миллиардов долларов за энергоносители.

"Давайте будем честны сами с собой. 1300 ракет, которые Россия запустила в украинские города в течение первых двух месяцев войны, стоили 7,7 миллиарда евро. Это много. Но одновременно Европа заплатила России 44 миллиарда евро за топливо", — сказал Шварценеггер.

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"На наших руках кровь, потому что мы финансируем войну", — заявил он.

По его мнению, российская агрессия против Украины стала еще одной причиной, почему мир и Европа, в частности, должны отказаться от использования ископаемого топлива.

"Мы должны перестать лгать себе. Сейчас у нас есть все необходимые технологии, чтобы оставить ископаемое топливо в прошлом", — заявил Шварценеггер.

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