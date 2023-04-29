"Мы присоединяем свои голоса к требованиям 600 российских врачей, которые заявляют, что Алексей Навальный должен немедленно получить экстренную независимую медицинскую помощь. Прекратить пытки Навального и предоставить ему медицинскую помощь требуют также 100 российских адвокатов и 100 региональных депутатов", — сообщается в письме.
Там упоминаются плохие условия, в которых оказался заключенный, запрет на посещение родственников и трудности с доступом адвокатов. При этом авторы письма признают, что Путин и так знает, в каких условиях оказался Навальный.
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