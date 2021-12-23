Россияне смогут отметить Новый год в квартире Нади из "Иронии судьбы"

Для её создания были найдены подлинные советские чертежи, а также задействован оригинальный реквизит прямо со съемок фильма. Квартиру возводили с нуля, учитывая все мельчайшие детали — например, в ванной висит шуба Ипполита, а в зале лежат платье и гитара Нади.
Россияне смогут бесплатно попасть туда на предновогодний ужин. Для этого необходимо зайти в приложение сервиса, выбрать опцию "Бронируйте ресторан Ирония судьбы" и забронировать слот в нужный день и время. Ужин будет бесплатным, но количество мест для брони ограничено.
Начиная с 20 декабря в сервисе ежедневно будут выбирать по пять победителей, которые получат приглашение в павильон Мосфильма, где расположена квартира Нади. Каждый победитель сможет взять с собой еще двух гостей.
В квартире Нади приглашенных гостей будет ждать предновогодний ужин с главными атрибутами праздника тех времен — фирменной заливной рыбой, оливье, селёдкой под шубой, мандаринами и советским шампанским. Также гостям проведут короткую экскурсию по Мосфильму, расскажут о том, как снималась "Ирония судьбы" и покажут оригинальный реквизит, использованный на съемках фильма.
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