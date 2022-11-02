По данным издания, рэпер был смертельно ранен в ночь на 1 ноября в боулинг-клубе в Хьюстоне, где он и его дядя, музыкант Quavo, играли в кости. Takeoff умер на месте преступления до приезда врачей.

Стрельбу в клубе открыли в 2.30. В результате пострадали три человека, включая Кершника Кари Болла. Издание TMZ сообщает, что рэпер погиб на месте. Остальные пострадавшие были доставлены в больницу.

Takeoff (настоящее имя - Кершник Кари Болл) был самым молодым участником группы Migos. Рэпер Quavo был его дядей, а Offset — двоюродным братом. Музыканты объединились в 2008 году и в 2013 году выпустили свой первый хит "Versace". В 2016 году рэперы заняли первое место в чарте Billboard с песней "Bad and Boujee".