Пятая жена 57-летнего Николаса Кейджа ждет ребенка

Официального заявления о пополнении в семье пара пока не делала. Это будет третий ребенок голливудской звезды — у него есть двое сыновей, 31-летний Уэстон Коппола и 16-летний Ка-Эл Коппола.
57-летний Кейдж и 27-летняя Шибата познакомились в 2020 году в Японии, где Кейдж снимался в картине "Узники страны призраков", а поженились 16 февраля 2021 года в Лас-Вегасе.
Рико Шибата — также актриса. Впервые вместе на красную дорожку супруги вышли в июле 2021 года на премьере фильма "Свинья" с Николасом Кейджем в главной роли.
Первыми двумя женами Николаса Кейджа были актриса Патрисия Аркетт и певица Лиза-Мари Пресли, дочь Элвиса Пресли. С 2004 по 2016 год его супругой была кореянка Элис Ким, в марте 2019 года Кейдж в Лас-Вегасе женился на визажистке Эрике Койке, но спустя четыре дня подал заявку на аннулирование брака.
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