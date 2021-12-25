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24 декабря единственному российскому победителю конкурса "Евровидение" и певцу Диме Билану исполнилось 40 лет. С юбилеем его поздравили многие звезды отечественного шоу-бизнеса, а телеведущая Яна Чурикова раскрыла, в чем же секрет успеха Билана как исполнителя.
"Просто пупсик": телеведущая Яна Чурикова раскрыла секрет успеха Димы Билана
© RIA/Scanpix

Чурикова поделилась мыслями о певце в беседе с «Газетой.Ru». Телеведущая объяснила, что Билан – «уникальный исполнитель». По мнению Чуриковой, в нем сочетаются невероятная харизма, сценическое обаяние, а также бешеная работоспособность. Она заявила, что Билан – музыкант с большой буквы. Чурикова добавила, что если бы существовал конструктор «Собери идеального артиста», то в нем получался бы именно Дима Билан.

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Кроме того, телеведущая отметила, что у Билана получилось завоевать международное признание «своего дара», и он не только российский артист. По мнению Чуриковой, певцу удалось попасть на европейскую сцену и найти свою аудиторию, но при этом она рада, что Билан также является непосредственной частью актуального отечественного шоу-бизнеса.

Телеведущая добавила, что Билан – рекордсмен по количеству завоеванных наград премии MTV EMA. По словам Чуриковой, певца до сих пор никто не «переплюнул», и она уверена, что никому это не удастся. В заключение телеведущая сказала, что Билан – «просто пупсик», и послала ему «сердечки».

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MK.ru

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