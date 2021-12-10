“Начиналось все как мой каприз. Хочу жену Аллу Пугачеву! Но Алла Пугачева — великая женщина, а не статуэтка в череде наград. И наши отношения оказались совсем другой историей. И я, и она слишком поздно поняли, что это ошибка”, — рассказал певец.

“Я в любовь не верю. Ее нет. А потом, без любви гораздо проще. Мне эмоций на сцене хватает”, — отметил Киркоров.

Артист признался, что до появления детей — Аллы-Виктории и Мартина — в его личной жизни все было сложно: “До этого все у меня шло наперекосяк, началось с личного раздрая и понеслось. Только с творчеством было нормально. В сложные моменты жизни так всегда. Но творчество не может заменить личную гармонию”.

На днях Алле-Виктории исполнилось 10 лет. В честь дня рождения для девочки устроили роскошный праздник — он был оформлен в стиле фильма “Круэлла”. В подарок ей достались сразу два щенка далматинца.