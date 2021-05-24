"Прелестная куколка": Долина устроила смелую фотосессию в платье

На выложенном в социальной сети ролике 65-летняя народная артистка РФ попозировала в окружении множества туфель. Нежное платье с пышной юбкой она дополнила строгим черным пиджаком, а завершили образ романтичные крупные локоны и яркий мейкап. В комментариях к посту пользователи Сети отметили, что знаменитость выглядит как «прелестная куколка».
«Очень забавная сегодня получилась фотосессия», — написала в подписи к публикации Долина.
Заинтригованные фанаты сообщили о том, что теперь с нетерпением ждут результатов съемки. «Как можно быть такой красивой? Нет слов», — отреагировала на увиденное одна из поклонниц.
Стоит отметить, что Лариса Долина довольно активно делится своими фотографиями в социальных сетях, пытаясь убедить фолловеров, что в свои годы выглядит довольно моложаво. Однако некоторые подписчики упрекают ее в использовании фотошопа.
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