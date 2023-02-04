От концертов и выступлений Ротару категорически отказывается. Певица считает, что сейчас не время веселиться. Чтобы не скучать, София Михайловна освоила социальные сети. Певица подписалась на многих своих коллег, которым регулярно оставляет приятные комментарии и ставит лайки.
До недавнего времени послания от Ротару получала и Ирина Аллегрова. С "императрицей" София Михайловна была дружна долгие годы. Они вместе встречались не только на концертах и фестивалях. Ирина и София даже дома купили фактически по соседству — в Италии.
В соцсетях «хуторянка» была подписана и на саму "императрицу", и на страничку ее поклонников. Репертуар Аллегровой Софии нравился: она регулярно оставляла под видео и фотографиями Ирины смайлики. Впрочем, не так давно все изменилось. Певица резко отписалась от всех страничек Аллегровой.
— Она объявила Ирину своим личным врагом, — рассказал нам знакомый с ситуацией представитель шоу-бизнеса. — Это все из-за СВО. Они стали по разные стороны баррикад.
Аллегрова, как известно, поддерживает участников спецоперации не только словом, но и делом. Певица одной из первых побывала в московском госпитале, где восстанавливаются раненые бойцы. И теперь регулярно посылает в больницу хлеб, который печет сама.
Но главным ударом, как судачат в тусовке, стал новый хит Аллегровой "Возвращайтесь домой, мальчики". Говорят, что, услышав песню о "героях СВО", Ротару решила вычеркнуть Аллегрову навсегда из своей интернет-жизни.
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