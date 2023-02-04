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София Ротару в последнее время на публике не появляется. О своем местонахождении звезда сообщила лишь однажды. Тогда, на свой день рождения, она приехала на малую родину – в село Маршинцы, что в Черновицкой области Украины. Где сейчас находится 75-летняя звезда, доподлинно неизвестно. Говорят, что непростые времена она проводит на своей вилле в Италии.
Sofija Rotaru, Kremenčukas / Vida press, Scanpix, Instagram nuotr.
Sofija Rotaru, Kremenčukas / Vida press, Scanpix, Instagram nuotr.

От концертов и выступлений Ротару категорически отказывается. Певица считает, что сейчас не время веселиться. Чтобы не скучать, София Михайловна освоила социальные сети. Певица подписалась на многих своих коллег, которым регулярно оставляет приятные комментарии и ставит лайки.

До недавнего времени послания от Ротару получала и Ирина Аллегрова. С "императрицей" София Михайловна была дружна долгие годы. Они вместе встречались не только на концертах и фестивалях. Ирина и София даже дома купили фактически по соседству — в Италии.

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В соцсетях «хуторянка» была подписана и на саму "императрицу", и на страничку ее поклонников. Репертуар Аллегровой Софии нравился: она регулярно оставляла под видео и фотографиями Ирины смайлики. Впрочем, не так давно все изменилось. Певица резко отписалась от всех страничек Аллегровой.

— Она объявила Ирину своим личным врагом, — рассказал нам знакомый с ситуацией представитель шоу-бизнеса. — Это все из-за СВО. Они стали по разные стороны баррикад.

Аллегрова, как известно, поддерживает участников спецоперации не только словом, но и делом. Певица одной из первых побывала в московском госпитале, где восстанавливаются раненые бойцы. И теперь регулярно посылает в больницу хлеб, который печет сама.

Но главным ударом, как судачат в тусовке, стал новый хит Аллегровой "Возвращайтесь домой, мальчики". Говорят, что, услышав песню о "героях СВО", Ротару решила вычеркнуть Аллегрову навсегда из своей интернет-жизни.

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MK.ru

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