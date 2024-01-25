Победительницей конкурса "Мисс Япония" стала этническая украинка

Получая корону, плачущая от радости Каролина на безупречном японском языке сказала, что все происходящее "похоже на сон".
"С того момента, как я услышала свое имя, я не перестаю плакать. Мне приходилось преодолевать барьеры, когда меня не воспринимали как японку, поэтому я полна благодарности за то, что на этом конкурсе меня японкой признали", — поделилась она со зрителями.
Каролина родилась в Тернополе в 1998 году в самой обычной украинской семье. Но потом ее мать вышла замуж за японца, и они переехали в Нагою, когда девочке было всего пять лет. Она довольно быстро заговорила на языке своей новой страны, почувствовав себя японкой "как в разговорах, так и в мыслях", но, взрослея, стала с сожалением замечать, что все видят: она выглядит не так, как местные девушки.
Каролина подала заявление на конкурс "Мисс Япония" после того, как получила гражданство страны в 2022 году. По ее словам, она сделала это для того, чтобы "создать общество, в котором о людях не судили бы по их внешности".
Как бы то ни было, но тот факт, что Каролина — первая не японка, ставшая "Мисс Япония", подлил масла в огонь споров о том, что же все-таки означает быть японцем.
В то время как часть спорящих заявили, что ее победа является "знаком времени", другие категорически стояли на том, что "Мисс Япония" должна выглядеть по-другому.
Когда в 2015 году представительницей Японии на конкурсе "Мисс Вселенная" стала Ариана Маямото, чьей матерью была японка, а отцом — афроамериканец, это тоже вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей соцсетей. 20-летняя Ариана получила тысячи поздравлений, но и немало критических замечаний со стороны тех, кто считал, что она "недостаточно похожа на японку".
Но в жилах Каролины Сиино, несмотря на ее блестящее знание языка и культуры, вообще не течет ни капли японской крови. В одном из постов в соцсети Х именно этот факт и вменяется ей в вину: "Эта особа, которую выбрали Мисс Японией, вообще к Японии не имеет отношения. Она на 100% украинка. Поймите меня правильно, она — очень красивая, но конкурс называется "Мисс Япония". Где тут японскость?"
"Если бы она была хотя бы наполовину [японкой], то это, конечно, проблемой бы не было. Но этнически она на 0% японка и даже родилась не в Японии", — подчеркивается в другом комментарии.
При этом были и те, кто посчитал, что победа Каролины является "дискриминацией японской внешности": "Мне кажется, что это неправильно, когда самой красивой японкой называют девушку с европейской внешностью", — гласил один из комментариев.
Еще одна точка зрения заключалась в том, что выбор украинской модели был политическим решением.
"Если бы она родилась русской, то никогда бы не победила. Ни малейших шансов у нее бы не было. Это — очень печальный день для Японии", — написал один человек.
Но главный организатор конкурса "Мисс Япония Гран-при" Ай Вада сказала Би-би-си, что судьи присудили победу Каролине, потому что она ее заслужила. "Она говорит и пишет на красивом и правильном японском языке, — сказала Вада. — Она больше японка, чем мы".
Сама Каролина после получения японского гражданства написала в Instagram, что, хотя и "не похожа на японку", но ее менталитет "стал японским", потому что она выросла в этой стране.
Сиино — 56-я победительница конкурса "Мисс Япония". Это – старейший конкурс красоты в стране, который проходит с 1950 года. Его в свое время основала японская газета "Ёмиури симбун" для отбора послов доброй воли для поездки в Соединенные Штаты, чтобы выразить благодарность за гуманитарную помощь, которую США оказывали детям, все еще недоедающим после окончания Второй мировой войны.
Корона победительницы была возложена на голову Фудзико Ямамото. Позднее она стала одной из ведущих актрис Японии и в период с 1952 по 1963 год снялась более чем в 100 фильмах, в том числе в "Цветах праздника Хиган" режиссера Ясидзуро Одзу, за который получила приз за лучшую женскую роль. Она считалась одной из самых красивых женщин Японии, олицетворявшей чисто японский идеал.