Певицу МакSим не смогли вывести из комы

38-летняя певица не смогла дышать самостоятельно после того, как медики отключили ее от ЭКМО. Врачи вынуждены были вновь подключить ее к аппарату.
По информации источника из клиники, МакSим находится в состоянии сопора. Этим термином медики характеризуют состояние глубоко угнетенного сознания: пациента можно разбудить только используя внешние раздражители.
Марина не может дышать самостоятельно, так как у нее поражено правое легкое — к нему подключили специальную трубку для откачивания жидкости. Врачи также боятся за то, что легочная гипертензия может дать осложнение на сердце.
Несмотря на то, что представители команды МакSим смотрят в будущее с позитивом и верят в лучшее, врачи пока не дают каких-либо прогнозов. Состояние исполнительницыочень нестабильное и может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону.
Напомним, певица попала в больницу 12 июня после того, как почувствовала себя неважно. У нее обнаружили 40% поражение легких. Когда состояние Марины ухудшилось, врачи приняли решение о вводе ее в медикаментозный сон, а затем подключили к аппарату ИВЛ. К тому времени легкие были поражены уе на 80%.
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