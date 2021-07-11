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Больше трех недель певица МакSим борется за жизнь. Она лежит в московской больнице, где ее лечением занимаются лучшие врачи. Вчера медики попытались наладить работу легких и дать ей возможность дышать самостоятельно. Но это не принесло желаемого результата, — сокрушается “СтарХит”.
Певицу МакSим не смогли вывести из комы
© Instagram.com nuotr.

38-летняя певица не смогла дышать самостоятельно после того, как медики отключили ее от ЭКМО. Врачи вынуждены были вновь подключить ее к аппарату.

По информации источника из клиники, МакSим находится в состоянии сопора. Этим термином медики характеризуют состояние глубоко угнетенного сознания: пациента можно разбудить только используя внешние раздражители.

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Марина не может дышать самостоятельно, так как у нее поражено правое легкое — к нему подключили специальную трубку для откачивания жидкости. Врачи также боятся за то, что легочная гипертензия может дать осложнение на сердце.

Несмотря на то, что представители команды МакSим смотрят в будущее с позитивом и верят в лучшее, врачи пока не дают каких-либо прогнозов. Состояние исполнительницыочень нестабильное и может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону.

Напомним, певица попала в больницу 12 июня после того, как почувствовала себя неважно. У нее обнаружили 40% поражение легких. Когда состояние Марины ухудшилось, врачи приняли решение о вводе ее в медикаментозный сон, а затем подключили к аппарату ИВЛ. К тому времени легкие были поражены уе на 80%.

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