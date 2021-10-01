13 лет назад Келли уже побывал под судом в Иллинойсе по обвинению в детской порнографии, но был оправдан.

На этот раз, в ходе суда, длившегося 6 недель, 11 обвинителей, среди которых было 9 женщин и двое мужчин, рассказали свои истории сексуального унижения и насилия со стороны музыканта.

Суд присяжных после двух дней размышлений признал Келли виновным по всем пунктам обвинения.

Приговор будет вынесен 4 мая, и ожидается, что тюремный срок составит несколько десятилетий.

Прокуроры обвинили Келли в том, что он, пользуясь своей славой и богатством, заманивал жертв обещаниями помочь с их музыкальной карьерой. Некоторые из его жертв сообщили, что были еще несовершеннолетними, когда он совратил их.

Келли был признан в нарушении так называемого закона Манна, который, среди прочего, направлен на борьбу с секс-эксплуатацией.

Как отмечают репортеры, присутствовавшие в зале суда, во время оглашения приговора Келли неподвижно сидел на скамье подсудимых, и о выражении его лица оставалось только догадываться, поскольку оно было скрыто под маской, как того требуют правила в период пандемии.

Келли, признавшийся однажды, что не умеет читать и писать, - обладатель трех премий "Грэмми" и один из самых успешных музыкантов 1990-х годов в стиле R&B (современный ритм-н-блюз).

Заядлый любитель баскетбола, он прославился в 1996 году в Европе своим хитом I Believe I can Fly, который он написал к анимационно-игровому фильму "Космический матч".