От Дайнеко до Булановой. Кто из знаменитостей идет в Думу и зачем?

Включение звезд в избирательные списки - старая политическая технология. Для России певцы, актеры и спортсмены в Госдуме - не новшество. Русская служба Би-би-си разбиралась, зачем партии это делают и кто из звезд имеет шансы оказаться в нижней палате российского парламента.

Лидеры списков

Зачастую знаменитости выдвигаются по партийным спискам. Если партия набирает достаточное количество голосов, то кандидат может отказаться от мандата и уступить его к следующему по списку человеку. Такую технологию называют "паровозом". На этих выборах лидерами партийных списков выступили Владимир Машков, Виктория Дайнеко и Сергей Зверев.

Виктория Дайнеко, певица

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Выдвижение: лидер федерального списка партии "Зеленая Альтернатива".



Конкуренты: остальные политические партии, допущенные до выборов.

Зачем выдвигается:

Партия "Зеленая Альтернатива" появилась в конце 2019 года - в тот период, когда создавались и другие политические проекты: "За правду" писателя Захара Прилепина, основателя Faberlic Алексея Нечаева "Новые люди" и проч. "Ведомости" утверждали, что новые партии придумали в Кремле для оттягивания голосов от других крупных партий. В случае если они не преодолеют 5-процентный избирательный барьер по спискам в Думу, голоса за них в первую очередь уйдут партии-лидеру, которой по рейтингам является "Единая Россия".

"Зеленая альтернатива" позиционирует себя как экологическая партия, которая собирается бороться с проблемой переизбытка мусора в России.

"Мы очень рады, что нашли в лице Виктории человека, который не только с большим интересом следит за экологической проблематикой, но и считает важным обратить внимание общества на проблему защиты прав животных и необходимость экологического просвещения", - утверждает партийный сайт.

Дайнеко подтверждает: "Экология - тот вопрос, в котором каждый начинает с себя, то есть наша основная задача как лидеров мнений - освещать и делиться этим".

До этого "Зеленая Альтернатива" хотела выдвинуть в Госдуму рэпера Славу КПСС, но не смогла с ним договориться.

Сергей Зверев, шоумен

Выдвижение: 9-й округ в Бурятии и глава региональных списков в Бурятии и Иркутской области, партия "Зеленые".

Конкуренты: конкурентами Зверева по одномандатному округу станут министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов, поддержанный региональными властями, и известная независимая бурятская депутатка Оксана Бухольцева, выдвинутая "Справедливой Россией".



Зачем выдвигается:

С 2019 года стилист-шоумен Сергей Зверев активно выступает против загрязнения Байкала. Он устраивал одиночные пикеты против строительства завода около озера. "Я понимаю, какое значение для всего мира имеет озеро Байкал, как никто понимаю, что для его защиты порой приходится идти на экстраординарные меры, даже встать с плакатом у стен Кремля. Уверен, что можно и нужно эти вещи решать системно", - заявил кандидат.

Владимир Машков, актер

Выдвижение: московский список "Единой России" .

Конкуренты: остальные политические партии, допущенные до выборов.



Зачем выдвигается:

Машков не первый раз избирается в Госдуму от партии власти. В 2011 году он вошел в первую тройку "Единой России" по Кемеровской области, но отказался от мандата. В 2019 году актер входил в рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию и был одним из инициаторов поправки о неотчуждаемости территорий России.

В мае этого года РБК писал, что Машков не собирается становиться депутатом. Его участие нужно было для пиара праймериз "Единой России".

Машков не комментировал свое выдвижение.

Звезды против оппозиции

В Москве как минимум в двух округах кандидаты-звезды идут на выборы при поддержке админресурса - их главные оппоненты выдвинулись от КПРФ. В Петербурге против известного оппозиционера Бориса Вишневского выдвинули аж двух поп-звезд.

Анатолий Вассерман, ветеран "Что? Где? Когда" и "Своей игры"

Выдвижение: 205-й округ в Москве, самовыдвижение, член партии "Справедливая Россия - За правду".

Конкуренты: главными конкурентами Вассермана можно назвать члена президиума КПРФ депутата Сергея Обухова и соавтора закона о домашнем насилии Алену Попову, которая выдвигается от "Яблока". Кандидатов в этом округе выставили также ЛДПР и "Новые люди".



Зачем выдвигается:

Для телевизионного эрудита эти выборы в Госдуму станут второй попыткой попасть в парламент. В мае 2021 года он стал членом объединенной партии "Справедливая Россия - За правду" и почти сразу же объявил о выдвижении в нижнюю палату парламенте. Но на выборы он идет самовыдвиженцем, а не от партии. Такое решение эрудит объяснил высоким антирейтингом парламентских сил.

Вассерман начал кампанию в округе, его стали приглашать на программы государственных СМИ, а в штабе появилось множество молодых волонтеров.

Эрудит идет в Госдуму с консервативной повесткой: хочет развить в России национальную идею, защитить старшее поколение от бедности, отменить ЕГЭ и развить народное хозяйство. После резонансного рекламного материала "ВкусВилла" с однополой семьей он заявил, что покупатели правильно сделали, объявив бойкот сети - по его словам, тем самым они наставили "ВкусВилл" на путь истинный.

Дмитрий Певцов, актер

Выдвижение: 200-й округ в Москве, самовыдвижение.

Конкуренты: главными конкурентами Певцова могут стать известный депутат от КПРФ Денис Парфенов и правозащитник Андрей Бабушкин, выдвинутый "Яблоком".



Зачем выдвигается:

СМИ изначально анонсировали, что обсуждается выдвижение Певцова от "Справедливой России" или "Партии пенсионеров", но актер в итоге объявил о самовыдвижении.

"Открытые медиа" отмечали, что количество упоминаний о Певцове в районных газетах значительно увеличилось, он стал появляться на муниципальных праздниках своего округа.

Певцов настаивает на своей независимости. "Известность дает мне возможность входить в любые кабинеты с просьбами и надеждами людей. Независимость обязывает добиваться справедливости для каждого человека", - сказал артист.

Он заявляет, что идет в Госдуму, чтобы отменить пенсионную реформу и усилить социальную поддержку семьям с детьми.

Татьяна Буланова, певица



Выдвижение: 216-й округ в Петербурге, партия "Родина".

Конкуренты: Этот округ в Петербурге СМИ окрестили "музыкальным": помимо Булановой там выдвигается певец Виктор Салтыков от КПРФ. Главным конкурентом может стать оппозиционный депутат Заксобрания Борис Вишневский, выдвинутый "Яблоком". Партия "Зеленые" выдвинула его полного тезку, чтобы помешать оппозиционеру набрать голоса.



Зачем выдвигается:

На съезде "Родины" исполнительница хита "Старшая сестра" заявила, что идет в политику "для защиты слабых" - матерей и многодетных. Но после съезда она не смогла объяснить журналистам, зачем ей идти в Госдуму: "Ничего по этому поводу вам сказать не могу, мне еще информацию не дали".

"Ну что ж, споем", - прокомментировал выдвижение Булановой Вишневский.

Партия "Родина" существует с 2003 года, ее создали Дмитрий Рогозин и Сергей Глазьев. В 2003 году партия сумела провести в Госдуму 29 депутатов, но спустя несколько лет распалась. В 2011 году партия была воссоздана в новом виде, но оказалась куда менее влиятельной силой: в Госдуме шестого созыва у нее был один депутат.

Виктор Салтыков, певец

Выдвижение: 216-й округ в Петербурге, КПРФ.

Конкуренты: Татьяна Буланова от "Родины" и Борис Вишневский от "Яблока".



Зачем выдвигается:

Солист групп "Мануфактура", "Форум" и "Электроклуб" - сторонник Николая Платошкина, известного оппозиционного блогера-социалиста, которого приговорили к условному сроку за призывы к массовым беспорядкам. Именно Платошкин рекомендовал КПРФ кандидатуру Салтыкова.

Салтыков идет в Госдуму, чтобы "улучшить жизнь людей". Певец живет в Москве, но уверяет, что ему знакомы проблемы жителей Петербурга.

За Россию и молодежь

Некоторые кандидаты-знаменитости обосновывают выдвижение тем, что они помогут наладить молодежную политику в России. А Аскольд Запашный в Ижевске упирает на свой патриотизм.

Сангаджи Тарбаев,бывший кавээнщик, телеведущий, политик

Выдвижение: Кунцевский округ в Москве (№ 197), партия "Новые люди".

Конкуренты: телеведущий "России-1" Евгений Попов, которого называют кандидатом от власти в этом округе, известный преподаватель МГУ Михаил Лобанов, выдвинутый КПРФ, и молодой "яблочник" Кирилл Гончаров.



Зачем выдвигается:

Отыграв в КВН за "Сборную РУДН" с десяток лет, Тарбаев увлекся политикой. В 2014 году стал членом Общественной палаты, потом в 2019-м - членом Общественной палаты Москвы. Занимал пост заместителя председателя правительства Республики Калмыкия - постоянного представителя Республики Калмыкия при президенте Российской Федерации.

"Сангаджи знает проблемы и запросы молодых людей. Уверены, он сможет выступить своеобразным переводчиком с канцелярского языка законодательных актов на понятный язык сообществ, объединений и субкультур", - объяснили его выдвижение в партии "Новые люди".

Тарбаев говорил, что в первую очередь хочет заняться проблемами образования, чтобы российские "вузы превратились в научные центры".

В рамках предвыборной кампании Тарбаев собирается запустить политическое реалити-шоу "ДебатыКандидаты", где общественники смогут побороться за приз в 30 млн рублей.

Денис Майданов, певец

Выдвижение: 122-й округ в подмосковном Одинцове, "Единая Россия".

Конкуренты: подмосковный депутат и активист Алексей Дуленко от "Яблока" и кандидаты от КПРФ и "Справедливой России".



Зачем выдвигается:

Кампания Майданова - одна из самых активных среди кандидатов-знаменитостей на этих выборах. Певец одержал победу на праймериз "Единой России". Параллельно он участвует в различных провластных мероприятиях - вроде встреч с добровольцами ОНФ.

Он выпустил видеоклипы ко Дню молодежи и Дню Черноморского флота. Его комментарии и предложения по актуальной повестке публикуют федеральные медиа, а супруга певца собирается открыть "Парламент будущего", чтобы готовить подростков к политической жизни.

Майданов - известный сторонник Путина и в 2018 году был его доверенным лицом. Он баллотируется по округу, в котором раньше работала депутат Оксана Пушкина, которая в Госдуме занималась защитой прав женщин. Пушкина говорила, что не будет участвовать в выборах, так как подмосковный губернатор Алексей Воробьев "видит другого человека основным претендентом на победу".

В Думе Майданов ставит целью развить патриотизм среди молодежи: "заниматься патриотической деятельностью, молодежной политикой, ликвидировать разрыв поколений, воспитывать молодежь на важных ценностях, которые не хочется, чтобы новое поколение утрачивало".

Аскольд Запашный, дрессировщик

Выдвижение: 34-й округ в Ижевске, партия "Справедливая Россия - За правду".

Конкуренты: глава "Единой России" в ижевской гордуме Олег Гагарин, один из лидеров КПРФ в городе Владимир Бодров, глава городской фракции ЛПДР Тимур Ягафаров.



Зачем выдвигается:

Худрук Большого Московского цирка давно играет на стороне власти. В 2012 году он был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах, а в 2016-м - доверенным лицом "Единой России" и Сергея Собянина.

На эти выборы он идет от партии "Справедливая Россия". Запашный называет своей целью "здоровый патриотизм".

Он уверил, что всегда поддерживал и продолжает поддерживать "Единую Россию", но выдвигается от СР, потому что именно эта партия позвала его на выборы. Становиться членом "Справедливой России" Запашный не намерен. Выдвижение в Удмуртии дрессировщик объяснил тем, что они с братом - народные артисты этой республики.