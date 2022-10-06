Noize MC представил клип: Литва стала моим домом, приходите на концерт!

Как рассказал музыкант на своей странице в FB, видео нового клипа снято на айфон: "кадры в самолёте и планы с зеркалами я снимал сам, с уличными и интерьерными сценами помог наш тур-менеджер Валера Юнусов. Музон мы сочинили на репетиции пару недель назад, обыгрывая новый бас-гитарный рифф Санька, а первую версию инструментала DJ StuFFord собрал из диктофонной записи нашего лайв-джема. Вокал записан в гостиничном номере на недавних гастролях в Женеве — я накрылся одеялом вместе с ноутом и микрофоном, чтобы акустические отражения не лезли при записи".

"Lietus" — это "дождь" по-литовски. А "Литва" будет "Lietuva" — "Дождьва", "Дождьляндия", "Дождестан", "СТРАНА ДОЖДЕЙ".

Это ещё лет 20 назад рассказал мне наш самый первый барабанщик — Андрей Пих из Висагинаса. Мы создали эту группу втроём — я, Саня Кислый и он (Andrius). В 2004-м году Андрей закончил наш универ, съехал из общаги и отправился домой. Мы удивлялись — все в нашем кругу так цеплялись за Москву, а он взял и вернулся. Теперь Литва — и мой дом", - написал Noize MC.