По данным прессы, к правоохранительным органам округа Вентура обратилась домработница мисс Спирс, которая сотрудничала с ней уже много лет. Женщина утверждает, что ей пришлось отправиться к ветеринару с одним из питомцев суперзвезды. Когда женщина вернулась домой, разразился настоящий скандал.
Во время ссоры Спирс якобы не сдержалась и выхватила из рук домработницы телефон, а также ударила ее. Подобное поведение женщина спускать на тормозах не стала, да и связалась с полицией.
Интересно, что источники из окружения артистки полностью опровергают произошедшее — заявляют, что “никакого удара не было в помине”. Да и Бритни с полицией беседовать отказалась. Расследование, впрочем, идет полным ходом. Дело будет передано в окружную прокуратуру.
При этом Бритни на прошлой неделе сама возымела желание пообщаться с полицией. Как сообщило издание TMZ, Спирс набрала 911. “Она позвонила и сообщила, что хочет рассказать о краже”, — цитирует издание слова сотрудника отдела по связям со СМИ.
Полицейские приехали домой к Бритни, однако пока они ехали, певица передумала составлять заявление, поэтому ни одна деталь инцидента не была раскрыта.
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