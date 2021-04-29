“Не так поняли”: Ани Лорак оправдывается после грязных намеков о Константине Меладзе

“Я сказала, что мне просто не подошли условия сотрудничества с Костей. А журналисты, как всегда, перекрутили, услышали то, чего нет. Мы с Костей давно дружим и замечательно общаемся”, — ответила артистка журналистам.

Сам Контантин Меладзе никак не отреагировал на слова Ани Лорак об их не сложившимся сотрудничестве. А вот Валерий Меладзе прокомментировал обвинения певицы в адрес его брата. Артист назвал все выдумкой.

Стоит отметить, что Светлана Лобода и Лолита Милявская также подвергли сомнению заявление о домогательствах.