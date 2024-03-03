"Не сдавайтесь!": Максим Галкин опубликовал новую песню Аллы Пугачевой

"Видишь крылья за спиной? Я всегда лечу на свет! Потому что.... потому что... мне другой дороги нет. Видишь крылья за спиной, я не брошусь вниз, потому что я живу на бис", - поет Пугачева.
В первые же минуты после публикации видео на пост Галкина обрушились десятки тысяч реакций: лайки, комментарии, репосты. Подписчики спешили прокомментировать видеоролик.
Одной из первых оказалась Ксения Собчак. Российская журналистка написала: "Прекрасная песня, слёзы на глазах".
Пользователи Instagram разошлись во мнениях, одни поддержали новую песню Пугачевой, другие отметили, что голос уже не тот.
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