"Мир раскололся": Тина Канделаки обратилась к "ковидобесам"

Канделаки напомнила, что уже почти два года приемные отделения российских больниц работают на износ. “Уже больше года у нас есть не панацея, но очень эффективное средство, которое спасает людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, от балансирования на грани жизни и смерти. Два укола — и человек уже не рискует стать печальной новостью для своих родных”, — говорит о прививке от коронавируса Канделаки.

Она отметила, что сделала прививку одной из первых. “Мир раскололся на две половины. В одной — врачи, медсестры и медбратья. А еще — пациенты, умоляющие об облегчении своего состояния. В другой — самоучки, теоретики суеверий, конспирологи и популисты. Среди них большое количество очень даже известных людей — артистов, музыкантов, политиков”, — сетует Канделаки, добавляя, что в реанимацию к врачам попадают антиваксеры и их жертвы. “В самих палатах никто не спорит. Там есть лишь сожаление о своих ошибках и желание выздороветь любой ценой. Там есть надежда на врачей, которые теперь не только спасают, но и увещевают наших селебрити взяться за ум и перестать поставлять им новых пациентов. Потому что спасти удается не всех”, — заключила она.